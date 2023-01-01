موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقناة الناقلة



الزمالك ونهضة بركان الزمالك ونهضة بركان

تترقب الجماهير مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، حيث يسعى الفريق المصري بقيادة جوزيه جوميز إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب قبل المباراة الحاسمة في القاهرة.



موعد المباراة والقناة الناقلة

وستنقل عبر قناة بي إن سبورتس حيث يستضيف نهضة بركان المغربي الزمالك غدا الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءا.



يعتبر هذا النهائي مكررًا، حيث التقى الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019، حيث فاز الأخير في مباراة الذهاب في المغرب، قبل أن يتمكن الزمالك من الفوز في مباراة الإياب والتتويج باللقب.

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المباراة ستكون تحت قيادة جوميز للزمالك والمدرب التونسي معين الشعباني لنهضة بركان. يتطلع كل طرف إلى تحقيق الفوز وحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مما يجعل المباراتين المقبلتين مثيرتين ومنتظرتين بفارغ الصبر.