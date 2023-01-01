موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة



كأس السوبر الإفريقي كأس السوبر الإفريقي

مباراة منتظرة يترقبها عشاق الكرة المصرية والإفريقية بين الأهلي والزمالك في نهائي قاري جديد على كأس السوبر الإفريقي 2024.

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موعد مباراة الأهلي والزمالكتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا «ساحة المملكة» في العاصمة الرياض.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالكمن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك فى بطولة السوبر الإفريقي عبر قناة إم بي سي مصر وقناة أون تايم سبورتس وقناة بي إن سبورتس.الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدراليةتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفيدرالية .وحصد النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في المقابل حصد الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي