موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري: كل ما تريد معرفته

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صورة الخبر: الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري


يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة 26 من الدوري المصري.
وكان الأهلي فاز على فاركو مساء أمس الجمعة بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

وفاز الأهلي بفضل هدفين سجلهما إمام عاشور.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.

فمتى تقام المباراة؟

ستقام يوم الثلاثاء المقبل في ملعب برج العرب في السابعة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
وسوف يعلق على المباراة محمد عفيفي.

المصدر: FilGoal

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