موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري: كل ما تريد معرفته

فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الساس برصيد 36 نقطة بعدما خاض 25 مباراة.
يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة 26 من الدوري المصري.
وكان الأهلي فاز على فاركو مساء أمس الجمعة بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.
وفاز الأهلي بفضل هدفين سجلهما إمام عاشور.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.
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