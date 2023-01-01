موعد مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا:



الأهلى أمام الترجى التونسى الأهلى أمام الترجى التونسى

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريبه الأول فى تونس، استعدادا لخوض مباراة مصيرية أمام الترجى التونسى فى نهائى دورى ابطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء.



يلتقى فريق الأهلى فى العاشرة مساء السبت المقبل، مع فريق الترجى التونسى فى رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.



القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

قد يعجبك أيضا...

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراءوأطاح الأهلى بمنافسه مازيمبى الكونغولى بعد التعادل ذهابا فى ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجى على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.وأصبح نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر فى تاريخ البطولة، والثالثة على التوالى بعدما صعد الأهلى والوداد المغربى لنهائى البطولة فى آخر نسختين.وسبق أن تقابل الأهلى والترجى فى نهائى دورى الأبطال فى نسختين سابقتين عامى 2012 و2018.وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلى بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز فى رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية فى نهائى نسخة 2018، وفاز الأهلى بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر فى رادس بنتيجة 0-3.