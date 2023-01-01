موعد عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل



عيد الأضحى عيد الأضحى

تحدد دار الإفتاء، موعد عيد الأضحى 2024 و وقفة عرفات، بعد إعلانها نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1445 هجريا، ويجب أن توافق رؤية هلال ذي الحجة في السعودية، لأنها بلد مناسك الحج، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الاضحى الأحد الموافق 16 يونيو، وتكون وقفة عرفات السبت 15 يونيو 2024، وغرة شهر ذي الحجة 1445 هجريا الجمعة 7 يونيو 2024.





نتيجة رؤية هلال ذي الحجة دار الإفتاء

تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر ذي الحجة 1445 هجرية، بعد قليل، وتعلن نتيجة رؤية هلال ذي الحجة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويترتب على ذلك موعد عيد الأضحى 2024 و وقفة عرفات، التي يجب أن تكون في يوم موحد في جميع البلاد العربية والإسلامية.





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موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024موعد عيد الأضحى 2024، ووقفة عرفة التي هي الحج الأكبر، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الاضحى سيوافق 16 يونيو، وغرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكيا يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.رؤية ذي الحجة في السعوديةوكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الخميس، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".متى موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات 2024؟تؤكد الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكيا يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.موعد عيد الأضحى شرعاموعد عيد الأضحى يكون في يوم العاشر من ذي الحجة، بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذي الحجة، وتستطلع دار الإفتاء المصرية، في يوم 29 ذو القعدة غرة، هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، والتي يتحدد من خلالها شرعا موعد عيد الأضحى 2024 و موعد يوم عرفة وقفة عرفات، وتنتظر دار الإفتاء المصرية رؤية المملكة العربية السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنه لا يجوز مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة لأنها بلد مناسك الحج ، حتى يكون يوم عرفة متفق في جميع البلاد الإسلامية.موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكياتشير الحسابات الفلكية، إلى أن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، الأحد 16 يونيو 2024، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.وهلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.وعلى هذا تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.إجازة عيد الأضحى 2024 في مصرتبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر كالآتي:- يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024 وهو عطلة أسبوعية رسمية-يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وقفة عرفات، من المقرر ترحيل اليوم إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024-يوم الأحد 16 يونيو، أول أيام عيد الأضحى، والاثنين الموافق 17 يونيو، ثاني أيام عيد الأضحى.-يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى 2024.-يوم الأربعاء سيكون رابع يوم العيد الموافق 19 يونيو.- يوم الخميس سيكون مكان الوقفة.-يوم الجمعة 21 يونيو عطلة أسبوعية.يوم السبت 22 يونيو عطلة أسبوعية.موعد عيد الأضحى دار الإفتاءموعد عيد الأضحى يكون في يوم العاشر من ذي الحجة، بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذي الحجة، وتستطلع دار الإفتاء المصرية، في يوم 29 ذو القعدة غرة، هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، والتي يتحدد من خلالها شرعا موعد عيد الأضحى 2024 و موعد يوم عرفة وقفة عرفات، وتنتظر دار الإفتاء المصرية رؤية المملكة العربية السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنه لا يجوز مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة لأنها بلد مناسك الحج ، حتى يكون يوم عرفة متفق في جميع البلاد الإسلامية.موعد عيد الأضحى 2024أعلن مركز الفلك الدولي، أنه قد يكون من الصعب رؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي يصادف يوم 6 يونيو الحالي، وهذا قد يؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على تحديد موعد عيد الأضحى المبارك في العديد من الدول حول العالم.وذكر المركز في بيان أن غالبية دول العالم الإسلامي بدأت شهر ذي القعدة في 9 مايو، وفي هذه الحالة، ستبدأ هذه الدول في محاولة رؤية هلال ذي الحجة يوم 6 يونيو، وسيكون أول أيام شهر ذي الحجة في 7 يونيو أو 8 يونيو إذا لم يتمكنوا من رؤية الهلال. وستكون أول أيام العيد في 16 يونيو أو 17 يونيو.ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة، وهي أن القمر سيغيب بعد غروب الشمس ببضع دقائق يوم الخميس 6 يونيو، وهو اليوم المخصص للرؤية.وأوضح المركز أنه سيكون من المستحيل رؤية الهلال يوم 6 يونيو، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في عدة دول إسلامية من بينها السعودية ومصر، وذلك بسبب ضعف إضاءة الهلال أو قربه من الأفق، على الرغم من غروب القمر قبل غروب الشمس، وفقًا لما أكده المركز الفلكي الدولي.ومن المتوقع أن تكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي في يوم الجمعة 7 يونيو وفقًا للمركز.تواريخ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024ورد بحسب الحسابات الفلكية أن تواريخ العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 تبدأ من الجمعة إلى السبت ، على النحو التالي:الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 فلكيا.السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة 1445 فلكيا.الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة 1445 فلكيا.الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 فلكيا.الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة 1445 فلكيا.الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 فلكيا.الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة 1445 فلكيا.الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا يوم التروية.السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 يوم وقفة عرفات.الأحد 16 يونيو 2024 ويوافق 10 ذي الحجة 1445 هـ، أول أيام عيد الأضحى المبارك.