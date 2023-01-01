وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ورقم الجلوس واللجنة التي سيؤدى بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.
موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل.
لذلك يقدم موقع القاهرة 24، موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب بالمدارس، على النحو التالي:
موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب
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