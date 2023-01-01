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موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب بالمدارس، على النحو التالي:



موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ورقم الجلوس واللجنة التي سيؤدى بها الامتحان والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المقبل.رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على أرقام الجلوس لمعرفة رقم اللجنة في دخول امتحانات هذا العام من خلال الضغط هنا.https://moe-register.emis.gov.eg/وأجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طلب أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة حول إمكانية وجود وقت إضافي قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، لكتابة البيانات فى البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية.جاء ذلك في إطار إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هاشتاج اسأله نجاوبك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حرصا منها على التفاعل مع طلاب الثانوية العامة والرد على استفساراتهم وتعليقاتهم، كاشفة أنها ترد على مجموعة من أكثر الأسئلة والاستفسارات تداولا في التعليقات على منشور الهاشتاج.وقالت الوزارة: جميع اللجان الامتحانية ملتزمة بتوقيت بدء ونهاية الامتحانات فقط، دون أي تغيير، مؤكدة أن كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثوانى معدودة.