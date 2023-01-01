وفي وقت سابق، شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة حظر استخدام لقب دكتور في المديريات والإدارات التعليمية وأماكن العمل والمكاتبات الرسمية والتوقيعات، لكل من لم يحصل على درجة الدكتوراه الأكاديمية، وبعد اعتراف المجلس الأعلى للجامعات بها.
موعد انتهاء التقديم في المدارس الرسمية الدولية لعام 2024-2025.. يتساءل عنه الكثير من أولياء الأمور في الوقت الحالي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمد فترة التقديم مرة أخرى.
التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية
ولذلك يقدم القاهرة 24، موعد انتهاء التقديم في المدارس الرسمية الدولية لعام 2024-2025 في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:
من المقرر أن ينتهي التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقديم في مرحلة رياض الأطفال، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!