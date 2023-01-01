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موعد انتهاء التقديم في المدارس الرسمية الدولية لعام 2024-2025.. يتساءل عنه الكثير من أولياء الأمور في الوقت الحالي، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمد فترة التقديم مرة أخرى.



التقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية الدولية

ولذلك يقدم القاهرة 24، موعد انتهاء التقديم في المدارس الرسمية الدولية لعام 2024-2025 في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:



من المقرر أن ينتهي التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي المقبل يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بالتقديم في مرحلة رياض الأطفال، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

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وفي وقت سابق، شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة حظر استخدام لقب دكتور في المديريات والإدارات التعليمية وأماكن العمل والمكاتبات الرسمية والتوقيعات، لكل من لم يحصل على درجة الدكتوراه الأكاديمية، وبعد اعتراف المجلس الأعلى للجامعات بها.حظر استخدام لقب دكتور في المديريات والإدارات التعليميةوجاء ذلك استنادًا إلى الكتاب الدوري رقم 20 الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2016، بشأن التشديد على حظر استخدام كلمة دكتور داخل المنشآت التعليمية، لمن لم يحصل على الدكتوراه.وجاء في الخطاب: بشأن الجهات التي تدعي على غير الحقيقة تبعيتها لجامعات ومراكز بحثية عالمية، وكذا صلاحيتها بمنح الدرجات العلمية الماجيستير والدكتوراه، مما يدفع بعض العاملين الحاصلين على شهادات منها، باستخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية، والحصول على مكافآت بالمخالفة للقانون.. ونظرا لأهمية الموضوع.