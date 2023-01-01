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موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024

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امتحانات الدور الثاني

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024.. يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، قبل إعلان النتيجة رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم موقع القاهرة 24، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023- 2024، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.
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موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2024
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023- 2024.

أكد المصدر لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة منتصف أغسطس وبحد أقصى 20 أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن جدول امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة للشعبتين علمي وأدبي 2024، يتم وضعه بشكل يناسب الطلاب.

موعد إعلان جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

وعن موعد إعلان جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، أوضح المصدر، أنه سيتم إعلانه بعد نتيجة الثانوية العامة بأيام، واعتماده من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024
وحرص شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على توضيح بعض الحقائق بشأن نتيجة الثانوية العامة 2024، لحسم الجدل فيما يثار على منصات السوشيال ميديا بشأن المواعيد غير الصحيحة التي يتم الإعلان عنها.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024
وقال زلطة خلال تصريحات صحفية، إنه لم يتم تحديد أي موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وأعمال التصحيح مستمرة في بعض المواد ورصد الدرجات في مواد أخرى، وأن ما ينشر لا أساس له من الصحة.

وأوضح أنه حتى الآن لا تزال مرحلة مراجعة البيانات مستمرة لعددٍ من الطلاب، ولا داعي للانسياق خلف الشائعات المنتشرة، والتي تتزايد مع اقتراب موعد إعلان النتيجة.

المصدر: cairo24

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