موعد الإعلان الرسمي لنتائج التنسيق الجامعي 2024



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما فتحت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الاولى، والتي سوف يتم غلقها يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.

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موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الاولى في مؤتمر صحفي بعد غلق المرحلة بـ 72 ساعة ، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.ويمكن للطلاب الاطلاع ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024 بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني أو يمكنك الدخول من خلال الرابط التالي:https://tansik.digital.gov.eg/application/رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024، فور ظهورها، من خلال اتباع الخطوات الآتية:- يدخل الطالب الراغب في معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2024 الخاصة به على موقع التنسيق من هنـا.https://tansik.digital.gov.eg/application/- اضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة»، لتظهر أمامك جميع خدمات تنسيق الثانوية العامة.- اضغط على أيقونة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.- قم بإدخال البيانات المطلوبة.- أدخل رقم الجلوس.- أدخل الرقم السري الموجود على استمارة النجاح.- اضغط على التالي.- تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق المرحلة الأولي الخاصة به.- يجب طباعة بطاقة التشريح، حتى يستطيع استخدامها في المستندات المطلوبة للتقديم للكلية التي سيلتحق بها.