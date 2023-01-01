موس المانجو المنعش: وصفة منزلية سهلة وبسيطة



موس المانجو موس المانجو

موس المانجو هو حلوى خفيفة ومنعشة مثالية للأيام الحارة، ويمكن تناوله في السهرات أو الأوقات الحارة، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل موس المانجو في المنزل بمكونات خفيفة على طريقة الشيف مي صيام.

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طريقة عمل موس المانجو :المكونات:4 أكواب مانجو طازجةنصف كوب سكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)3 أوراق جيلاتينكوب كريمة خفقرشة ملح (اختياري)طريقة التحضير:انقعي أوراق الجيلاتين في الماء البارد لمدة 5 دقائق حتى تلين.في الخلاط، ضعي لحم المانجو والسكر والملح ونخلط جيدًا حتى نحصل على مزيج ناعم.ضعي الوعاء على النار وضيفي إليه القليل من الماء الدافئ.اضغطي على أوراق الجيلاتين للتخلص من الماء الزائد ثم ضيفيها إلى الماء الدافئ وقلبّي حتى تذوب تمامًا.ضيفي خليط الجيلاتين إلى خليط المانجو وقلبّي جيدًا حتى يمتزجا.اتركي المزيج ليبرد قليلاً.في وعاء منفصل، اخفقي الكريمة حتى تتماسك.ضيفي الكريمة المخفوقة إلى خليط المانجو والجيلاتين وقلبّي بلطف حتى يمتزجا دون أن تفقد الكريمة قوامها.اسكبي الخليط في أكواب أو قوالب مناسبة وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك الموس.يمكن تزيين الموس بـ شرائح المانجو الطازجة أو أوراق النعناع قبل التقديم.اختارى مانجو ناضجًا وحلو المذاق للحصول على أفضل نتيجة