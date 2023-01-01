موجة حارة قاسية تضرب مصر 5 أيام.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع أمطار رعدية**



موجة شديدة الحرارة موجة شديدة الحرارة





أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد القادم، سيشهد الطقس على البلاد، ارتفاع تدريجي جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وسط وجود نشاط رياح متوقع على مناطق مختلفة.



وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يظل شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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ويشهد الطقس نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، متوقع امتدادها لأغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام القادمة.وحول متوسط درجات الحرارة المتوقع أن يشهدها الطقس خلال الأيام القادمة، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجةالسواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجةجنوب سيناء تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجةشمال الصعيد تتراوح ما بين 38 إلى 41 درجةجنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة