موجة الحر تشتد.. تحذيرات من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غد الأربعاء، سوف يشهد استقرارا في معدل درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

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ويكون الطقس غدا، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربعا والرياح السطحية شمالية غربية.أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرىالقاهرة 37 27العاصمة الإدارية 37 276 أكتوبر 38 26بنهـا 37 26دمنهور 36 25وادي النطرون 36 26كفر الشيخ 36 26المنصورة 36 25الزقازيق 37 26شبين الكوم 37 26طنطا 35 26دمياط 33 24بورسعيد 34 26الإسماعيلية 38 25السويس 37 26العريش 34 24رفح 33 24رأس سدر 39 27نخل 39 21كاترين 31 18الطور 40 27طابا 38 28شرم الشيخ 40 29الإسكندرية 34 25العلمين 33 24مطروح 33 23السلوم 35 24سيوة 41 26رأس غارب 39 29الغردقة 41 30سفاجا 40 28مرسى علم 40 29شلاتين 42 30حلايب 37 29أبو رماد 39 29رأس حدربة 36 28الفيوم 38 25بني سويف 39 25المنيا 40 24أسيوط 41 25سوهاج 42 26قنا 43 27الأقصر 43 28أسوان 43 29الوادي الجديد 44 24أبو سمبل 42 28