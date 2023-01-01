موبايل Infinix Note جديد يضرب الأسواق..لن تفرقه عن iPhone15 وبرخص التراب..



Infinix Note Infinix Note

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم عن إطلاق هاتف Infinix Note 40X 5G في الهند وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث يستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز 5G بأسعار معقولة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة.

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ويقدم الهاتف مجموعة جيدة من المواصفات، بما في ذلك معالج من فئة متوسطة من MediaTek، ونظام كاميرا ثلاثي، وميزات الذكاء الاصطناعي.المواصفات لهاتف Infinix Note 40Xيتميز تصميم Infinix Note 40X باتباع الاتجاهات الحالية، حيث يحتوي على شاشة ذات ثقب وحواف مسطحة، والشاشة بحجم 6.78 بوصة من نوع IPS LCD بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120Hz. ومع أن السطوع الأقصى يصل إلى 500 نيت، إلا أن ذلك قد يكون غير كافٍ للاستخدام الخارجي.كما تقدم إنفينيكس نسخة مقلدة من خاصية "Dynamic Island" الخاصة بـ iPhone تحت اسم Dynamic Bar، التي توفر إشعارات تفاعلية على نوتش الشاشة، ولتجربة ترفيهية أفضل، يتضمن الهاتف مكبرات صوت ستيريو مزدوجة تدعم تقنية DTS Sound.ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويعتمد على نظام التشغيل XOS 14 المبني على أندرويد 14. تتوفر خيارات الذاكرة بين 8 و12 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4x، و256 جيجابايت من تخزين USF 2.2، ويمكن توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.نظام الكاميرات الخلفية يتضمن عدسة بدقة 108 ميجابكسل كحساس رئيسي، مع عدسة بزاوية واسعة 8 ميجابكسل وكاميرا لقياس العمق بدقة 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية تستخدم حساسًا بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED خاص بها.وتشمل الميزات الذكية على الهاتف تحسينات مثل AI Camera لرفع جودة الصور، وAI Sky Shop لتغيير السماء في الصور، وAI wallpaper generator لتوليد خلفيات ذكية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد AI App Boost لتحسين أداء التطبيقات.يأتي Infinix Note 40X 5G ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط. تشمل خيارات الاتصال دعم شريحتي SIM، و5G، وWiFi 5، وBluetooth 5.2، وGPS. كما يحتوي الهاتف على منفذ سماعات رأس بقطر 3.5 ملم وقارئ بصمات الأصابع الجانبي لأغراض الأمان.سعر Infinix Note 40Xيبدأ سعر Note 40X 5G من 14,999 روبية للهاتف ذو ذاكرة 8 جيجابايت وسعة 256 جيجابايت، ويأتي خيار آخر بسعة 12 جيجابايت بسعر 15,999 روبية، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء عبر Flipkart وفي المتاجر التقليدية في الهند ابتداءً من 9 أغسطس.