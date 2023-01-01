موبايل هيقلب الأسواق.. وحش Xiaomi الأسطورى الجديد بمواصفات أعلى من سعره



Redmi 13 Redmi 13

يعد Redmi 13، هو هاتف ذكي جديد تقدمه شركة شاومي Xiaomi، ضمن الفئة المتوسطة التي تستهدف الشباب بشكل كبير، كونها تقدم قيمة حقيقة من المواصفات والإعدادات بسعر مقبول.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف شاومي الجديد Redmi 13، على بعض المواصفات القوية بالنسبة لسعره، ولكنه يقدم بعض المواصفات أيضا ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، حيث لن تتضمن علبة البيع بالتجزة الخاصة بالهاتف على كابل USB وأداة SIM، وبدلا من ذلك سيحتاج المستخدم إلى شراء شاحن بشكل منفصل.



مواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi 13

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يتميز هاتف شاومي Redmi 13، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.79 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، يصل سطوعها إلى 550 شمعة في المتر المربع، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass.وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يضم الهاتف إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل مزودة بمستشعر Samsung ISOCELL HM6، وهو مستشعر مقاس 1/1.67 بوصة مزود بتجميع 9 في 1 بكسل، مصحوبة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويستمد هاتف شاومي Redmi 13، طاقته من بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 33 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 62 دقيقة.ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 13، بواسطة بمعالج ميدياتك Helio G91، الذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، ويعمل الهاتف بواجهة شاومي الجديدة HyperOS المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.وتشمل الميزات الأخرى، بهاتف شاومي Redmi 13، على منفذ شحن USB-C، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء، ومكبر صوت استريو، ودعما لمقاومة الغبار و الماء وفقا لمعيار IP53، كما يحتوي على ماسح لبصمات الأصبع مدمج بزر الطاقة لفتج قفل الهاتف بدون كلمة مرور.ويباع هاتف شاومي Redmi 13، في الأسواق العالمي مقابل سعر يبدأ من 180 دولار (أي ما يعادل 8.549 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 6 رام + 128 جيجابايت، وفي السوق المصري يباع مقابل سعر حوالي 8700 جنيه مصري، وهو متاح للبيع في 4 ألوان هي: الأسود الذهبي والأزرق والوردي.