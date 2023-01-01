موبايل قوي ومنافس.. سعر وحش Xiaomi الجديد قاهر سامسونج



Mix Filp Mix Filp

قامت شركة شاومي Xiaomi، بتضمين بعض ميزاتها الكلاسيكية في هاتف Mix Filp القابل للطي وهو منافس قوي للأجهزة الموجودة بالسوق حاليا، إذا كنت ترغب في شراء أقوى هاتف صدفي قابل للطي بأقل قدر من العيوب، فإن Mix Filp يعد خيارا رائعا.

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ويتميز هذا الهاتف بمظهره الجميل وتصميمه القابل للطي، حيث يمكن طيه ليصبح بحجم أصغر، مما يسهل حمله، يحتوي Mix Filp على شاشة داخلية كبيرة تتفتح بزاوية 180 درجة، بالإضافة إلى شاشة خارجية كبيرة.ويمتاز هاتف شاومي الأول القابل للطي بشكل صدفي Mix Filp، بشاشة خارجية كبيرة يبلغ قياسها 4.01 بوصة، تطلق عليها الشركة اسم All Round Liquid، مما يجعلها الأكبر في السوق وأكبر بمقدار 0.01 بوصة من تلك الموجودة بهاتفي هونر وموتورولا.ويمكن للشاشة الخارجية تشغيل أكثر من 200 تطبيق، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى جميع وظائف الهاتف،عند قلب الشاشة يمكنك استخدام لوحة مفاتيح كاملة الحجم والحصول على نفس تجربة الكتابة كما هو الحال على الشاشة الداخلية الكبيرة، وهو ما يجعلها مناسبة لاستخدام تطبيقات الدردشة دون الحاجة لفتح الهاتف، كما يمكنها عرض مشغل الموسيقى، وعداد الخطوات، والساعة، والمزيد.ويأتي هاتف شاومي Mix Filp، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع OLED بقياس 6.86 بوصة بدقة 1.5k مثل الشاشة الخارجية، تتميز الشاشة الداخلية بنسبة 21.4:9، مما يجعلها تبدو أقل حجما، تدعم معدل تحديث 120 هرتز مع 3000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.وبالنسبة للأداء، يتم تشغيل هاتف شاومي Mix Flip، بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، يمتاز بغرفة بخار تبلغ مساحتها 3500 ملم مربع للتبريد، لا يسمح حل التبريد المدمج بالهاتف لمعالج كوالكوم بالعمل بأحمال عالية لفترات طويلة من الوقت، حيث يعمل على تخفيض أداء الألعاب إلى 30 إطارا في الثانية بعد حوالي 13 دقيقة.وفي قسم الكاميرا، زودت شاومي هاتف Mix Filp بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل مضمنتين في شاشة الغطاء، تضمن مستشعرا رئيسيا مقاس 23 مم بالإضافة إلى كاميرا مقربة مقاس 47 مم، ويوجد دعم Leica.ويستمد هاتف شاومي Mix Filp، طاقته من بطارية تبلغ سعتها 4780 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع HyperCharge بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 53 دقيقة فقط.ويتوفر هاتف شاومي Mix Filp، مقابل سعر يبدأ من 760 دولارا (أي ما يعادل 36.644 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.