موبايلات قيمة لا تنافس.. مفاجأة من OPPO لعشاق هواتف Find X

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفي Find X7 وFind X7 Ultra في شهر يناير من هذا العام، ألحقتهم الشركة الصينية في نهاية شهر مارس الماضي، بإصدار ثالث يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية يحمل الاسم Find X7 Ultra وبنفس مواصفاته.
وعلى الرغم من مرور أشهر قليلة فقط على إطلاق أوبو أحدث إصدارات سلسلة Find X، بدأت التسريبات تظهر حول سلسلتها القادمة Find X8 التي من المحتمل أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وفقا لـ "gizmochina".
سلسلة Find X8 قد تصل قبل نهاية العام الجاري
ادعت محطة الدردشة الرقمية الموثوقة، بأن شركة أوبو قامت بتسريع وتيرة تطوير سلسلة Find X8، وأوضحت في منشور عبر موقع "ويبو" الصيني، أن عملاقة التقنية قد تطلق إصدارات Find X القادمة في أوائل الربع الرابع من عام 2024.
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