موبايلات قيمة لا تنافس.. مفاجأة من OPPO لعشاق هواتف Find X

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أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفي Find X7 وFind X7 Ultra في شهر يناير من هذا العام، ألحقتهم الشركة الصينية في نهاية شهر مارس الماضي، بإصدار ثالث يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية يحمل الاسم Find X7 Ultra وبنفس مواصفاته.



وعلى الرغم من مرور أشهر قليلة فقط على إطلاق أوبو أحدث إصدارات سلسلة Find X، بدأت التسريبات تظهر حول سلسلتها القادمة Find X8 التي من المحتمل أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري، وفقا لـ "gizmochina".



سلسلة Find X8 قد تصل قبل نهاية العام الجاري

ادعت محطة الدردشة الرقمية الموثوقة، بأن شركة أوبو قامت بتسريع وتيرة تطوير سلسلة Find X8، وأوضحت في منشور عبر موقع "ويبو" الصيني، أن عملاقة التقنية قد تطلق إصدارات Find X القادمة في أوائل الربع الرابع من عام 2024.

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وتبعا للمعلومات السابقة، سيتم تشغيل هاتف أوبو المرتقب Find X8 بمعالج Dimensity الرائد القادم من ميدياتك، بينما سيعمل طراز Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، الذي تعمل به سلسلة Find X7.وإلى جانب المعالجات الرئيسية من الجيل التالي، قد يوفر هاتف أوبو Find X8 Ultra أخيرا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، ومع ذلك، قد يظل Find X8 متمسكا بالماسح الضوئي لبصمات الأصابع.وإذا كانت آخر الأخبار صحيحة، فقد تتنافس سلسلة أوبو القادمة Find X8 بشكل مباشر مع سلسلة شاومي المرتقبة Xiaomi 15 ، حيث سيتم إطلاق التشكيلتين في وقت مماثل، ومن المحتمل أن يتم إصدار هاتف وان بلس الجديد OnePlus 13 أيضا في نفس الوقت تقريبا.وبالنسبة لمعالج كوالكوم الرائد القادم، فإنه سيحتوي على نوى وحدة المعالجة المركزية Oryon التي طورتها الشركة ذاتيا مع بنية 2 + 6، والتي سيتم إقرانها مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلى 16 أو 24 جيجابايت.