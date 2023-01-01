مواقع الويب تتهم شركة Anthropic الناشئة في الذكاء الاصطناعي بتجاوز قواعدها

اتهم Freelancer شركة Anthropic، وهي شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تقف وراء نماذج لغة Claude الكبيرة، بتجاهل بروتوكول "عدم الزحف" الخاص بها robots.txt لكشط بيانات مواقع الويب الخاصة بها. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة iFixit كايل وينز إن Anthropic تجاهلت سياسة الموقع التي تحظر استخدام محتواها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. أخبر مات باري، الرئيس التنفيذي لشركة Freelancer، The Information أن ClaudeBot من Anthropic هو "أكثر أداة كشط عدوانية على الإطلاق". يُزعم أن موقعه على الويب حصل على 3.5 مليون زيارة من أداة الزحف الخاصة بالشركة في غضون أربع ساعات، وهو "ربما حوالي خمسة أضعاف حجم أداة الزحف الثانية للذكاء الاصطناعي". وبالمثل، نشر وينز على X/Twitter أن روبوت Anthropic ضرب خوادم iFixit مليون مرة في 24 ساعة. "أنت لا تأخذ محتوانا دون دفع فحسب، بل إنك تربط مواردنا في مجال التطوير والعمليات"، كما كتب.في يونيو الماضي، اتهمت Wired شركة ذكاء اصطناعي أخرى، Perplexity، بتتبع موقعها على الويب على الرغم من وجود بروتوكول استبعاد الروبوتات، أو robots.txt. يحتوي ملف robots.txt عادةً على تعليمات لبرامج الزحف على الويب حول الصفحات التي يمكنها الوصول إليها والصفحات التي لا يمكنها الوصول إليها. في حين أن الامتثال طوعي، إلا أنه تم تجاهله في الغالب من قبل الروبوتات السيئة. بعد نشر مقال Wired، ذكرت شركة ناشئة تسمى TollBit تربط شركات الذكاء الاصطناعي بناشري المحتوى أن Perplexity ليست هي الوحيدة التي تتجاوز إشارات robots.txt. وبينما لم تذكر أسماء، قالت Business Insider إنها علمت أن OpenAI وAnthropic يتجاهلان البروتوكول أيضًا.
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