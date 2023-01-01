مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: يورو 2024 والدوري المصري

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يشهد اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة على المستويين المحلي والدولي.



في الدوري المصري، يصطدم الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في إطار الجولة 26. وعلى الساحة العالمية، تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024، حيث تبرز مواجهة فرنسا ضد النمسا.



مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو

الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد البنك الأهلي

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