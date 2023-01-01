مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: يورو 2024 والدوري المصري

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مباريات اليوم

يشهد اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة على المستويين المحلي والدولي.

في الدوري المصري، يصطدم الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في إطار الجولة 26. وعلى الساحة العالمية، تتواصل مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2024، حيث تبرز مواجهة فرنسا ضد النمسا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو
الدوري المصري الممتاز
الجونة ضد البنك الأهلي

الوقت: 4 مساءً
القناة الناقلة: OnTime Sports
الإسماعيلي ضد إنبي

الوقت: 7 مساءً
القناة الناقلة: OnTime Sports 2
الزمالك ضد المصري البورسعيدي

الوقت: 7 مساءً
القناة الناقلة: OnTime Sports
كأس أمم أوروبا «يورو 2024»
رومانيا ضد أوكرانيا

الوقت: 4 مساءً
القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا ضد سلوفاكيا
الوقت: 7 مساءً
القناة الناقلة: beIN Sports HD 2 Max
النمسا ضد فرنسا

الوقت: 10 مساءً
القناة الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

المصدر: elbalad

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