مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو 2024..بعد إجازة عيد الأضحى..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

ينتظر العاملون بالدولة، موعد الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر يوليو 2024، لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو، وصرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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