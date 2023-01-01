مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات الحكومية المصرية



امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

يستعد طلاب الجامعات الحكومية، لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 من خلال مراجعة المقررات الدراسية، وإعداد جدول للمذاكرة حتى يحصلوا على تقديرات مرتفعة، تمكنهم من التخرج بتقدير يؤهلهم لسوق العمل.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ويتساءل الكثير من الطلاب في الوقت الحالي، عن موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات الحكومية حتى يكونوا على علم به، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة سابقًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ولذلك يقدم القاهرة 24، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجامعات الحكومية في السطور التالية.

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من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات الحكومية خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.توجيهات هامة من جامعة القاهرة بشأن امتحانات نهاية العامومن جهة آخرى، وجه مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، عدة تعليمات بشأن امتحانات نهاية الترم الثاني:الالتزام بأجندة المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد محاضرات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية الفصل.الامتحانات متنوعة تتضمن أسئلة اختيار من متعدد (موضوعية) وصح أو خطأ وسؤال حل المشكلات وـسئلة مقاليه والأسئلة تقيس جميع المعارف والمهارات.التأكيد على دخول جميع الطلاب المسجلة أسماؤهم امتحانات نهاية العام دون حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، لأنه لم يدفع المصروفات مع حجب نتيجته وحرمانه من الأوراق والشهادات وإخلاء الطرف وختم الأوراق وجميع الإجراءات إذا كان عليه مصروفات أو مستحقات.تنظيم دخول الطلاب إلى داخل وخارج لجان الامتحانات وضرورة وجود العميد والوكيل المختص وكافة المسئولين أثناء انعقاد الامتحانات لحل اى مشكلات طارئة واحتوائها.