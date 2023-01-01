مواصفات Oppo A79 و السعر الرسمي للهاتف



Oppo A79 Oppo A79

تعتبر هواتف أوبو هي من أفضل أنواع الهواتف المنتشرة في الفترة الحالية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، وهذا بسبب حرص الشركة على تصنيع هواتف بمواصفات قياسية وأسعار مناسبة لكافة المستخدمين، لذلك يتساءل البعض على مواصفات هاتف Oppo A79 والسعر الرسمي للهاتف، فقد أوضحت شركة أوبو بأن الهاتف يضم العديد من المميزات التي تجعله من أفضل الهواتف على الاطلاق سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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مواصفات هاتف Oppo A79أوضحت شركة أوبو بانطلاق هاتف جديد من فئة A و يتساءل البعض على أهم مواصفات التي يتمتع بها الهاتف، وقد تم الرد من قبل شركة أوبو بالتفاصيل الكاملة ومواصفاته كالتالي:المواصفاتالتفاصيلمعالج الهاتف ثماني النواة Dimensity 6020 تكنولوجيا 7 نانوالتخزين \ الرام 256 جيجا مع 8 جيجا رامكاميرا الهاتف خلفية مزدوجة 50+2 م.ب. / امامية 8 م.ب.شاشة الهاتف خلفية مزدوجة 50+2 م.ب. / امامية 8 م.ب.نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13سعة البطارية 5000 مللي أمبيرمواصفات هاتف Oppo A79ما هي مميزات هاتف Oppo A79بعد التعرف على المواصفات الأساسية الموجودة بالهاتف يجب الاطلاع على أهم مميزات هاتف أوبو، ومن اهم هذه المميزات هي:يمكن تشغيل 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم، كما يدعم تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الثاني إلى الجيل الخامس.أوضحت شركة أوبو بأن الهاتف طارد للماء والغبار بشهادة بشهادة الـ IPX4.ويوفر لك الهاتف مكان خاص بالكارت الميموري ويمكن العمل على زيادة المساحة الداخلية من خلالها.يمكن تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ 720 بكسل.يتيح لك الهاتف فتحة استعمال سماعات الاذن، كما تم تزويده بسماعة خارجية من نوع ستيريو وذلك لتجربة صوتية أفضل.يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات.سعر هاتف أوبو الجديدبعد التعرف على أهم مواصفات هاتف Oppo A79 يتساءل بعض محبي الهاتف على سعره الرسمي، وقد تم التوضيح بأن سعره كالتالي:سعر الهاتف 9100 لنسخة 256 جيجا بايت، بينما سعره في المملكة العربية السعودية 900 ريال لنفس النسخة.ويبلغ سعره في الامارات 800 درهم للنسخة 256 جيجا بايت.