مواصفات و سعر هواتف “آيفون 16 برو” و”آيفون 16 برو ماكس”

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أعلنت شركة “أبل” عن إطلاق هاتف iPhone 16 Pro وهاتف iPhone 16 Pro Max التي تتميز بشاشات أكبر حجمًا، ووحدة تحكم جديدة بالكاميرا تسهّل الوصول إلى نظام الكاميرات المتقدم. الهواتف الجديدة تقدم ميزات تصوير احترافية وأداء رسومات محسّن لتعزيز تجربة الألعاب.

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أبرز المواصفاتالهواتف مدعومة بشريحة A18 Pro القوية، وتأتي بكاميرا 48MP Fusion الجديدة، التي تحتوي على مستشعر رباعي البكسلات، يتيح تسجيل الفيديو بجودة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية بتنسيق Dolby Vision. هذا يعني وضوحًا فائقًا ومعدل إطارات غير مسبوق في أجهزة “آيفون”.تشمل التحسينات الأخرى كاميرا واسعة جدًا 48MP لتصوير فوتوغرافي بجودة أعلى، بما في ذلك تصوير الماكرو، وكاميرا تقريب 5x. كما تم دمج ميكروفونات بجودة الاستوديو لتسجيل صوت أكثر دقة وواقعية.التصميم وعمر البطاريةتم تصميم هواتف “آيفون 16 برو” و”آيفون 16 برو ماكس” بإطار من التيتانيوم، الذي يجمع بين الخفة والمتانة. تتميز الهواتف بشاشات أكبر، مع أنحف حواف على الإطلاق في منتجات “أبل”. أما عمر البطارية فقد شهد نقلة نوعية، حيث يقدم iPhone 16 Pro Max أطول عمر بطارية بين أجهزة “آيفون”.الألوان والطلب المسبقتتوفر الهواتف بأربعة ألوان فاخرة: التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الطبيعي، التيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الصحراوي، ويبدأ الطلب المسبق في 13 سبتمبر، على أن تكون الهواتف متاحة في المتاجر ابتداءً من 20 سبتمبر.وحدة التحكم في الكاميرافي تحديث قادم هذا الخريف، ستتضمن وحدة التحكم بالكاميرا ميزة الغالق ثنائي المراحل، ما يسمح للمستخدمين بتثبيت التركيز والتعريض تلقائيًا. كما سيتمكن المطورون من دمج إمكانيات الكاميرا في تطبيقات خارجية مثل “Kino”، لتوفير ميزات إضافية مثل ضبط توازن اللون الأبيض وتحديد نقاط التركيز.قدرات التصوير والفيديويتميز نظام الكاميرات في الهواتف الجديدة بقدرة تصوير فيديو 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، مما يوفر تجربة تصوير احترافية. كما تتيح الهواتف تسجيل فيديوهات بطيئة الحركة وتعديل سرعة التشغيل بعد التصوير.الأداء والرسوماتتم تزويد الهواتف بشريحة A18 Pro المبنية بتقنية 3 نانومتر، التي تقدم أداءً أسرع وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة. المحرك العصبي الجديد يساهم في تحسين الأداء بنسبة 20%، مما يعزز تجربة الألعاب والتصوير.سعر ايفون 16 pro max وايفون iPhone 16 Pro Maxيبدأ سعر iPhone 16 Pro من 4,299 درهم إماراتي، بينما يبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 5,099 درهم إماراتي. ستكون الهواتف متاحة في أكثر من 58 دولة، بما في ذلك الإمارات، بدءًا من 20 سبتمبر.