مواصفات ومميزات وأسعار هاتف Honor 200 pro



Honor 200 pro Honor 200 pro

هاتف Honor 200 pro من الهواتف الذكية التي تم طرحها مؤخرًا، وهو من إنتاج الشركة العالمية هونر، ويتميز هذا الهاتف بالعديد من المميزات الفريدة التي تؤهله ليصبح اختيارك الأول من بين الهواتف الذكية سواء من المعالج قوي الأداء أو البطارية الضخمة التي تدعم الشحن السريع، هذا إلى جانب الشاشة كبيرة الحجم OLED ذات الجودة العالية حيث تجتمع كل هذه المميزات لتنتج هاتفًا ذكيًا من أقوى الهواتف على الإطلاق.

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أبرز مميزات هاتف Honor 200 proهناك العديد من المميزات الفريدة التي تميز هاتف Honor 200 pro وهي كالتالي:المعالج ذو أداء ممتاز وكفاءة قوية.شكل الهاتف مميز وألوانه تسرق الأبصار وتناسب كافة الأذواق وهي: الأبيض، والأخضر، والأسود.الكاميرا الخاصة بالهاتف تعطيك أقوى أداء وبدعم من الذكاء الاصطناعي وهذا في الكاميرا الأمامية والخلفية على حد سواء.ذاكرة الهاتف الصلبة كبيرة جدًا وتسمح بتخزين العديد من التطبيقات والألعاب.سماعات الهاتف من النوع الاستريو.شاشة الهاتف كبيرة الحجم، وبدقة ممتازة مع درجة سطوع عالية.بطارية الهاتف عملاقة وتصمد مدة طويلة كما تدعم الشحن السريع.أسعار هاتف Honor 200 proأما بالنسبة لأسعار هاتف Honor 200 pro في مصر وبعض الدول العربية وفقًا لآخر تحديث فقد جاءت على النحو التالي:في مصر يبلغ سعر الهاتف حوالي 33.000 جنيه مصري.أما في المملكة العربية السعودية يصل سعر الهاتف إلى حوالي 2.500 ريال سعودي.أما في الإمارات العربية المتحدة يبلغ سعر الهاتف حوالي 2.500 درهم إماراتي.