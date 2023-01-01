مواصفات وسعر فورد ايفرست تريمور الجديدة



فورد ايفرست تريمور فورد ايفرست تريمور

تواصل السيارة فورد ايفرست تريمور من تألقها بعد أن تم طرحها داخل السوق الاسترالي، حيث دعمت بعدد من التحديثات، مع التصميم الخارجي المميز، والذي يمنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

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جاءت السيارة فورد ايفرست تريمور بمقدمة حادة وتتسم بالشراسة نسبة للمصابيح الامامية وشكل الشبكات، والتي تحمل تصميم "قرص العسل" مع لون أسود داكن، بالاضافة إلى إضاءة LED LIGHT، ومرايات جانبية سوداء مدعومة بإشارات ضوئية، وصادم أمامي بارز.تضم السيارة فورد ايفرست تريمور عتبات جانبية بارزة ولوحة فولاذية، بالاضافة إلى جنوط سوداء ذات شكل هندسي اقرب إلى النجمة المتشعبة، مدعومة بإطارات بارز وغائرية تمنحها الافضلية في التعامل مع الكثير من الطرق الوعرة، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومكان خلفي مخصص للتخزين العجلة البديلة من الاسفل.حصلت السيارة فورد ايفرست تريمور على نفس القدرات الفنية، حيث مازالت تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 247 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 601 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 10 غيار.زودت السيارة فورد ايفرست تريمور بعدد من التجهيزات منها، نظام تعليق بنوابض جديدة، ونظام التحكم في المناخ، مقعد كهربائي للسائق يتحكم في أوضاع الجلوس، لمسات داخلية من خشب الأبانوس، إلى جانب قمرة قيادة مدعومة بالكثير من أوامر التحكم والرفاهية وحزمة من وسائل الحماية.سعر السيارة فورد ايفرست تريمورطرحت السيارة فورد ايفرست تريمور في السوق الاسترالي بسعر يبلغ 75.590 دولار استرالي، أي ما يعادل 51.700 دولار أمريكي.