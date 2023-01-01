مواصفات وسعر أحدث تابلت من لينوفو

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت شركة "Lenovo" لينوفو، واحدًا من أفضل أجهزتها اللوحية الصديقة للميزانية، حيث جاء Lenovo Tab Plus مع عدد من المواصفات المميزة.



وحصل تابلت Lenovo Tab Plus على شاشة من نوع LCD قياس 11.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، ودقة 2000 × 1200، وأقصى سطوع 400 شمعة، إلى جانب 8 مكبرات صوت JBL ومسند مدمج مع ما يصل إلى 175 درجة من "مرونة المشاهدة".



يأتي تابلت Lenovo Tab Plus مزودًا بميزة التحكم في مستوى صوت التطبيقات بشكل مخصص، والتي يمكنها رفع مستوى الصوت تلقائيًا عند فتح تطبيق معين، وخفض مستوى الصوت عندما يكون هناك تطبيق آخر في المقدمة.

ويقدم تابلت Lenovo Tab Plus كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع أبعاد 268.3 × 174.25 × 7.77-13.58 ملم ويزن 650 جرامًا، ويتوفر باللون الرمادي.

ويحتوي تابلت Lenovo Tab Plus على بطارية بسعة 8600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم،ويعمل بنظام Android 14 مع ترقيات نظام التشغيل الموعودة لمدة عامين وتصحيحات الأمان حتى يونيو 2028.



ويعمل تابلت Lenovo Tab Plus بواسطة معالج من نوع Helio G99 SoC من إنتاج شركة MediaTek، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 128 و256 جيجابايت.



ويتوفر تابلت Lenovo Tab Plus في الأسواق العالمية بسعر حوالي 290 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 13 ألفا و821 جنيها مصريا.

المصدر: صدى البلد

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