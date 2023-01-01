مواصفات وأسعار EQE الكهربائية من مرسيدس-بنز في مصر



EQE الكهربائية EQE الكهربائية

خلال الفترة الماضية أعلنت مرسيدس-بنز مصر عن اسعار سياراتها الكهربائية EQ المتاحة في السوق المصري، ومن ضمنهم سيارة EQE الكهربائية، والتي تعتبر النسخة الكهربائية من سيارة مرسيدس-بنز E-Class.



وتم الإعلان عن أسعار هذا الموديل كالتالي:



- موديل EQE 350 بسعر 4 مليون و500 ألف جنيه.

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- موديل EQE 43 AMG بسعر 5 مليون و400 ألف جنيه.ويحمل الموديل الاول محرك كهربائي بقوة 292 حصان مع نظام دفع خلفي للعجلات، وبطاريات تستطيع تشغيل محرك السيارة لمسافة أقصاها 596 كيلومتر تقريبا، بالإضافة لإمكانية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط باستخدام أجهزة الشحن الكهربائية السريعة للسيارات.أما الموديل الثاني AMG فهو مزود بمحرك كهربائي بقوة 476 حصان وعزم 858 نيوتن متر،وبطاريات تستطيع تشغيل محرك السيارة لمسافة تتراوح من 462 إلى 535 كيلومتر، بالإضافة لإمكانية شحن البطارية بنسبة 80% خلال 32 دقيقة فقط باستخدام أجهزة الشحن الكهربائية السريعة للسيارات 350 كيلوواط.