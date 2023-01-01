

ميني Aceman الكهربائية ميني Aceman الكهربائية

كشفت شركة ميني البريطانية عن طرازها الجديد ميني Aceman الكهربائية ، وتنتمي Aceman لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من التحديثات التكنولوجية المتقدمة .



- أبعاد ميني Aceman الكهربائية الجديدة :



تأتي سيارة ميني Aceman الكهربائية الجديدة بطول 4070 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1500 مم، ويصل سعه صندوق امتعتها الي 1005 لتر .

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- محرك ميني Aceman الكهربائية الجديدة :تحصل سيارة ميني Aceman الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 135 كيلووات أي ما يعادل 184 حصان ، وتنتج أيضا قوة 160 كيلووات أي ما يعادل 218 حصان في الإصدار الأقوى ، ويصل عزم دورانها الي 290 أو 330 نيوتن/ متر .سيارة ميني Aceman الكهربائية الجديدةتتسارع ميني Aceman الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 7.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة ، وبها بطارية سعة 54.2 كيلووات/ساعة، وتقوم سيارة ميني Aceman الكهربائية بقطع مدي سير يصل الي 406 كم/ساعة .- مواصفات ميني Aceman الكهربائية الجديدة :تظهر سيارة ميني Aceman الكهربائية الجديدة بـ تصميم حاد للزوايا على كل من مبيت العجلات والمصابيح، وبها قمرة قيادة رقمية بالكامل، وبها شاشة مركزية مستديرة، ونظام إضاءة محيط ، وبها إمكانية دمج الهواتف الذكية.- في ذلك السياق :ميني بي إم دبليو هي عبارة عن ‏شركة سيارات بريطانية مملوكة من قبل شركة بي ام دبليو منذ عام 1994، وهي متخصصة في تصنيع السيارات الصغيرة، اما بالنسبة الي سيارة ميني الأصلية فقد أنتجتها شركة المحركات البريطانية سنة 1959.ميني هي علامة تجارية بريطانية للسيارات تأسست في عام 1969، مملوكة لشركة السيارات الألمانية بي إم دبليو منذ عام 2000، وتستخدمها مجموعة من السيارات الصغيرة، وتم استخدام كلمة ميني في أسماء طرازات السيارات منذ عام 1959، وفي عام 1969 أصبحت علامة تجارية بحد ذاتها عندما حل اسم ميني محل اسمي موديلات السيارات المنفصلة أوستن ميني و موريس ميني.واستحوذت بي إم دبليو على العلامة التجارية في عام 1994 عندما اشترت مجموعة روفر المعروفة سابقًا باسم بريتش ليلاند، والتي كانت تمتلك ميني .