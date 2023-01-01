مواصفات لم يسبق لها مثيل ..تسريبات حول Honor X60i



Honor X60i Honor X60i

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Honor X60i والذي يأتي بالعديد من المميزات

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هاتف Honor X60iوفقا لموقع gizmochina فقد انطلق هاتف Honor X60i مؤخراً للأسواق بشكل رسمي وذلك برقاقة معالج Dimensity 6080، و”Smart Capsule” وبسعر يبدأ من 195 دولار تقريباً.أما عن شاشة هاتف Honor X60i فهو ياتي بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة سطوع وبنسبة 2000 nits، وبمعدل تحديث 90Hz، ويتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.أيضاً يتميز هاتف X60i بحواف بنفس الحجم في الجهات الأربعة للشاشة، وذلك مع قطع في الشاشة ونظام “Smart Capsule” والذي يأتي بآداء يحاكي “Dynamic Island” ولعرض الإشعارات ومعلومات مختلفة.يأتي هاتف X60i بوحدة كاميرا مميزة بتصميم مربع يحاكي كاميرا Huawei Pura، كما يدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار.وتتضمن إعدادات كاميرا في Honor X60i لمستشعر رئيسي وبدقة 50 ميجا بيكسل، وذلك مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرا السيلفي وبدقة 8 ميجا بيكسل مع ميزة “AI Elimination” التي تعمل على إزالة الأشياء أو الأشخاص من الصور.أما عن ذاكرة هاتفHonor X60i فهو يدعم لرقاقة بمعالج Dimensity 6080، كما يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية وذلك بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وبإختيارات في سعة التخزين وذلك بين 256 و512 جيجا بايت.ينطلق هاتف Honor X60i بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W، كما يأتي الهاتف بثلاثة إختيارات وذلك في الألوان وتشمل الأزرق، والأبيض إلى جانب اللون البنسفجي والأسود.