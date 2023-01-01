مواصفات سياره هوندا سيفيك RS موديل 2025 الجديدة..



هوندا سيفيك RS هوندا سيفيك RS

كشفت شركة هوندا اليابانية عن طرازها الجديد هوندا سيفيك RS موديل 2025 ، وتنتمي سيفيك RS لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر بالكثير من التحديثات .

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- محرك هوندا سيفيك RS موديل 2025 الجديدةتحصل سيارة هوندا سيفيك RS موديل 2025 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن/متر .وتأتي هوندا سيفيك RS موديل 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، ومتصل بمحركين كهربائيين ، وتنتج قوة 200 حصان، ويصل عزم دورانها إلى 314 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .- مواصفات هوندا سيفيك RS موديل 2025 الجديدةحصلت سيارة هوندا سيفيك RS موديل 2025 الجديدة علي الكثير من التحديثات من ضمنها، تحسن كبير في سرعة استجابة المحرك، بجانب انخفاض نظام التعليق بـ 0.2 بوصه ، وبها مكابح أمامية أكبر حجماً، وبها تحسن في نظام التوجيه، وبها جنوط سوداء مقاس 18 بوصه، وشعار RS أحمر، وصداد أمامي محدث، وزخارف سوداء متعددة، مع تخييط أحمر رياضي في الداخلية.- تاريخ شركة هوندا اليابانيةهوندا اليابانية هي شركة لصناعة السيارات، وهي من أكبر مصانع الدراجات النارية في العالم ويقع مقرها الرئيسي في مدينة طوكيو باليابان.وتعمل الشركة أيضا علي صناعة جزازات العشب، ومدافع الثلج، ومحركات خاصة بالقوارب، ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية، وتنتج الشركة ما يقرب من 14 مليون من محركات الاحتراق الداخلي بأصنافها المختلفة، وتعتبر بذلك أول منتج للمحركات في العالم.وجاءه فكرة صناعة شركة هوندا اليابانية عندما كان المهندس الميكانيكي الياباني سوإيتشيرو هوندا مولعا بسباقات السيارات والدراجات، وبالتالي عمل علي أول براءة اختراع سنة 1931، وقام عام 1937 بتأسيس شركة لصناعة حلقات المكابس وتستعمل لضمان منع تسرب الضغط بين المكبس وأسطوانات المحرك أثناء عمله.وكان يعيد بيع منتجاته لشركة تويوتا للمحركات، واستمر على ذلك حتى نهاية الحرب العالمية، وفي عام 1948 قام بتأسيس شركة هوندا للمحركات، وعندما أراد التفرغ للعمل في الهندسة، قام سوإيتشيرو بتعيين تاكي على رأس الشركة.