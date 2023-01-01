مواصفات سياره نيسان باترول 2024 الرياضية الجديدة



نيسان باترول 2024 نيسان باترول 2024

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2024 ، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



- محرك نيسان باترول موديل 2024 الجديدة :



تحصل سيارة نيسان باترول موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك 8 أسطوانات تيربو، وتنتج قوة 428 حصان، ويصل عزم دورانها الي 560 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات ، وتحتاج الي 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

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- مواصفات نيسان باترول موديل 2024 الجديدة :زودت سيارة نيسان باترول موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمها ، مقاعد رياضية التصميم خاصة تأتي بكسوة من الجلد الطبيعي وجلد الكانتارا، وبها مقود أنيق متعدد الاستخدامات به تطعيمات من الكربون، وبها عداد دوران دائري، وشاشة عدادات مقاس 7 بوصة ، وبها لوحة مضيئة لوضع قدم، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 بوصة، ونظام ملاحة، ومنفذي USB ، ونظام التعرف على الأصوات، وبها شاشة رؤية خلفية مقاس 8 بوصة ، وبها نظام صوتي فاخر من BOSE مكون من 13 سماعة، وبها مرآة ذكية للرؤية الخلفية، وبها مسند للذراع بالكونسول الوسطي ، وشاحن لاسلكي للهاتف، وتكييف هواء أوتوماتيك .مواصفات نيسان باترول 2024 الجديدةبالإضافة الي ان سيارة نيسان باترول موديل 2024 الجديدة تمتلك أيضا، صداد أمامي بالون الأحمر مع فتحات تهوية جانبية، وصداد خلفي خاص، وبها شبك أمامي أنيق من الكروم الداكن، وجناح خلفي خاص ، وقضبان للسقف ، وفتحات تهوية على الواجهة الجانبية ، ومرآه جانبية خاصة تدعم الطي والضبط الإلكتروني مدمج بها إشارات للانعطاف وتدعم إمكانية تعديل المرآة بشكل أوتوماتيك أثناء الرجوع للخلف، وبها مصباح إنارة أرضية، وبها مقابض أبواب من الكروم الداكن، وبها مصابيح ضباب خلفية، وبها جنوط مصنوعة من الألومنيوم مقاس 22 بوصة، وتم تثبيت شعار نيسان على الشبك الأمامي والباب الخلفي، وبها مصابيح أمامية الـ LED أوتوماتيك تدعم الضبط اليدوي لمستوى الإضاءة، ومصابيح ضباب أمامية، وبها فتحة سقف مزودة بواقي شمس .- وسائل الأمان بـ نيسان باترول موديل 2024 الجديدة :تحتوي سيارة نيسان باترول موديل 2024 الجديدة علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة، ونظام الركن الخلفي، وبها نظام ركن أمامي، وبها نظام ذكي للمصابيح الأمامية، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة، ونظام المساعدة على صعود التلال، ونظام التحكم عند هبوط التلال، وبها وسائد هوائية، وقفل سلامة للأطفال، وبها مفتاح القفل المركزي للأبواب، ونقاط تثبيت ISOFIX بمقاعد الأطفال، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات .