مواصفات سياره مرسيدس GLC 2025 الجديدة .. وسعرها عالميًا | صور



مرسيدس GLC 2025 مرسيدس GLC 2025

تعزز علامة مرسيدس الألمانية من تواجدها في مجال السيارات، حيث طرحت عالميًا سيارتها GLC الجديدة، والتي تأتي بإطلالة 2025 عبر فئة هايبرد PHEV، وتعد تلك النسخة من أشهر سيارات النجمة الألمانية العريقة، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

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القدرات الفنية لسيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEVتعتمد السيارة مرسيدس GLC 2025 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 2 لتر، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 134 حصانا، ودعم من محرك كهربائي، ومن خلال تلك الحزمة الفنية تتمكن السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 313 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 550 نيوتن متر، بالإضافة إلى بطارية 24.8 كيلوواط.السرعة القصوى وتسارع السيارة مرسيدس GLC 2025تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEV إلى 209 كيلومتر في الساعة وهي المدة المحددة إلكترونيًا، بينما تستطيع السيارة التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 6.2 ثانية.تجهيزات السيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEVدعمت السيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEV بعدد من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO، بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية للفئة PINNACLE، والتي دعمت أيضا بزجاج يحسن من عزل الضوضاء والحرارة بتقنية عالية الجودة.كما حصلت سيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEV على وسائد هوائية متعددة المناطق، نظام تعليق هوائي، نظام صوتي ترفيهي طراز BURMESTER، كاميرا 360 درجة لرؤية محيطة، حساسات حركة أمامية وخلفية، اضاءة LED، وعتبات مضيئة، منظومة عادم ثنائية، بصمة.سعر السيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEVيتراوح سعر السيارة مرسيدس GLC 2025 هايبرد PHEV بين 61.050 دولارا أمريكيا حتى 64.650 دولارا أمريكيا.