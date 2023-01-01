مواصفات سياره مازدا CX-5 موديل 2025 وسعرها عالميًا .. صور



مازدا CX-5 مازدا CX-5

تعد سيارة CX-5 من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها مازدا اليابانية في السوق العالمي، وذلك عن فئة الـ SUV وسط موديلات 2025، حيث قدمت عبر 8 فئات من التجهيزات.

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وتعتمد السيارة مازدا CX-5 موديل 2025 على حزمة من الترقيات التي تتضمن أدوات مساعدة قائد المركبة، وتقنيات الحماية والامان، مع تصميم خارجي يتسم بالشراسة، حيث تشتهر السيارة مقدمة حادة، وهيكل رياضي.القدرات الفنية لسيارة مازدا CX-5 موديل 2025تعتمد سيارة مازدا CX-5 موديل 2025 على محرك سعة 2.5 لتر 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 187 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 252 نيوتن متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 227 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر، مع نسخة أعلى تجهيزًا ينتج محركها 256 حصان و434 نيوتن متر.تضم السيارة مازدا CX-5 موديل 2025 عددًا من التقنيات الخاصة بالحماية والرفاهية ومنها، خاصية التحذير من النقطة العمياء، تحديد المسارات، مستشعرات مطر، التحذير من التصادم الأمامي، فرامل تلقائية مع رصد حركة المشاة، ووسائد هوائية للحماية مع باقة من أنظمة المكابح وأدوات مساعدة قائد المركبة.وتحتوي مازدا CX-5 موديل 2025 على مثبت سرعة تكيفي، شاشة لعرض المعلومات والوسائط المتعددة تدعم تطيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح LED، مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية، زجاج كهربائي التحكم وللمرايات الجانبية.أسعار سيارة مازدا CX-5 موديل 2025 في السوق العالمييذكر أن أسعار سيارة مازدا CX-5 موديل 2025 تبدأ من 29.900 دولار أمريكي حتى 42.020 دولار أمريكي.