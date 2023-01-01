مواصفات سياره لكزس UX الـ SUV الجديدة

لكزس UX
أعلنت شركة لكزس اليابانية عن إصدارها الجديد لكزس UX ، وتنتمي UX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم عصري وجديد .
- أبعاد لكزس UX الـ SUV الجديدة :
تأتي سيارة لكزس UX الـ SUV الجديدة بطول 4.5 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2.64 مم، وبها خطوط حادة تم تثبيتها علي المصابيح الأمامية النحيفة ، وبها شبكة مبرد ضخمة.
- محرك لكزس UX الـ SUV الجديدة :
تنتج سيارة لكزس UX الـ SUV الجديدة قوة تصل الي 146 كيلووات/ساعة ، أي ما يعادل 199 حصان، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي ، بجانب محرك كهربائي .
تمتلك سيارة لكزس UX الـ SUV الجديدة محرك كهربائي ، ويطلق عليها اسم UX 300e، وتنتج قوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 72.8 كيلووات /ساعة .
- وسائل الأمان بـ لكزس UX الـ SUV الجديدة :
تحتوي سيارة لكزس UX الـ SUV الجديدة علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، تقنيات الاتصالات، ونظام ملتيميديا مطور ، وبها شاشة كبيرة مقاس 12.3 بوصة، ونظام ملاحة متصل بشبكة الإنترنت ، وتدعم وظيفة التحكم بالأوامر الصوتية.
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