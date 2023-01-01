مواصفات سياره لادا إسكرا السيدان الجديدة



لادا إسكرا لادا إسكرا

شركة لادا هي علامة تجارية روسية مملوكة لشركة صناعة السيارات أوتوفاز، ويقع مقرها في مدينة تولياتي الروسية، وتأسست شركة لادا في أوائل الستينات من القرن العشرين وكانت تعمل في بداياتها في تجميع بعض سيارات فيات الإيطالية بموجب شراكة بين الطرفين .



ومن أشهر طرازات شركة لادا " ريفا ونيفا " وهما الأكثر انتشارا ويمتلكان شعبية كبيرة في أوساط الطبقة العاملة، وأصبحت سيارات لادا ذات شعبية كبيرة في روسيا , وشرق أوروبا .



كشفت شركة أوتوفاز عن طرازها الجديد لادا إسكرا ، تنتمي إسكرا لفئة السيارات السيدان صغيرة الحجم ، وسيتم تقديم السيارة مع بداية عام 2025 المقبل ، وتظهر السيدان الجديدة من لادا بمظهر أنيق وعصري ، وتظهر إسكرا بإطارات جديدة ، ومصابيح خلفية وأمامية جديدة ، وتم تثبيت أحرف كلمة لادا علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

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سيارة لادا إسكرا مبنية على منصة رينو وداشيا التي كانت تصنع بروسيا، وتعتبر إسكرا أول موديل جديد تطلقه لادا منذ سنوات .- محرك لادا إسكرا السيدان الجديدة :تحصل سيارة لادا إسكرا السيدان الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 89 حصان، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وهو نفس محرك سيارة لادا جرانتا .بالاضافة الي ان سيارة لادا إسكرا السيدان الجديدة تحتوي علي محرك اخر سعه 1600 سي سي ، ينتج قوة 105 حصان، ومقترن به علبة تروس أوتوماتيك، او مانيوال مكون من 6 سرعات .لادا إسكرا السيدان صغيرة الحجم الجديدةومن جانبه أوضح ماكسيم سوكولوف، رئيس شركة أوتوفاز ، قائلاً: " في وقت قياسي بمعايير صناعة السيارات العالمية، أعدنا تصميم هذه السيارة فعليًا، مما جعلها مستقلة تقنيًا".لادا إسكرا السيدان صغيرة الحجم الجديدةوأضاف سوكولوف قائلا " أن إجمالي الاستثمار في المشروع بلغ 23 مليار روبل، أي ما يعادل 258 مليون دولار ، وذلك حسب سعر صرف الدولار الحالي .والجدير بالذكر ان سيارة لادا إسكرا سيتم إنتاجها في مصنع توجلياتي مع بداية عام 2025 ، وسيتم الإعلان عن أسعارها مع البدء الفعلي في إنتاجها خلال العام القادم 2025 .