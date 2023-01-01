مواصفات سياره جيلي امجراند 7 الجيل الجديد.. صور



جيلي امجراند 7 جيلي امجراند 7

أعلن وكيل سيارات جيلي بالسوق المصري عن توافر طرازها جيلي امجراند 7 الجيل الجديد ، قريباُ بالسوق المصري ، وتنتمي امجراند 7 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .



وخلال طرح سيارة جيلي امجراند 7 الجيل الجديد بالسوق المصري ، سيتم الإعلان عن سيارة من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتأتي السيارتين بالسوق المصري بعد توقف تجميع سيارات جيلي منذ فترة بمصر.



- محرك جيلي امجراند 7 الجيل الجديد :

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وتحصل سيارة جيلي امجراند 7 الجيل الجديد علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 8 سرعات ، وتنتج قوة 101 حصان، ويصل عزم دورانها الي 142 نيوتن/متر ، وتتسارع جيلي امجراند 7 الجيل الجديد من 0 إلى 100 كم/ساعة في 11.96 ثانية.- مواصفات جيلي امجراند 7 الجيل الجديد :وزودت سيارة جيلي امجراند 7 الجيل الجديد بالعديد من المميزات لتصبح أحدث سيارة سيدان مقدمة من جيلي الصينية مثل ، نظام الكاميرا الخلفية برؤية مستقبلية، وبها لوحات عدادات رقمية عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة وتعرض 27 نوع من المعلومات، بالإضافة إلي نظام تكييف ذكي به تقنية التبديل التلقائي المتكيّف بين الدورات الداخلية والخارجية.- وسائل الأمان في جيلي امجراند 7 الجيل الجديد :وتحتوي سيارة جيلي امجراند 7 الجيل الجديد علي الكثير من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها نظام ذكي لمراقبة ضغط الإطارات، و حساسات خلفية ذات موجات فوق صوتية تساعد على القيادة الآمنة، وبها مواد لاصقة قابلة للذوبان بالماء من النسيج والبلاستيك بدلاً من المواد اللاصقة المذيبة، وبها جلد في المقصورة معالج عن طريق المياه لضمان صحة الركاب، وبها فلتر CN95 لتنقية الهواء من الميكروبات والروائح الخارجية بشكل سريع وفعال .