مواصفات سياره جيلي إمجراند 2025 الجديدة.. اعرف سعرها بالسعودية



جيلي إمجراند 2025 جيلي إمجراند 2025

كشفت شركة جيلي الصينية عن طرازها الجديد جيلي إمجراند موديل 2025، وتنتمي إمجراند لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب بفضل ما تحمله من مميزات وتكنولوجيات متطورة .

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- أبعاد جيلي امجراند موديل 2025 :تأتي سيارة جيلي إمجراند 2025 الجديدة في الأسواق بطول 4638 مم، وعرض 1822 مم، وارتفاع 1460 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .- مواصفات جيلي إمجراند 2025 الجديدة :تتوافر سيارة جيلي إمجراند 2025 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها فتحة سقف، وبها شاشة لـ عرض النظام الترفيهي، وبها تكيف للهواء أوتوماتيك، وبها فتحة خلفية، ونظام جودة الهواء، وبها نظام ترفيه، وشاشة عرض نظام الترفيه مقاس 8 بوصة، وشاشة للعدادات مقاس 3.5 بوصة، وبها نظام أبل كار بلاي، وبلوتوث، وبها نظام صوت مكون من 6 سماعات.- مواصفات الأمان بـ جيلي إمجراند 2025 الجديدة :زودت سيارة جيلي إمجراند 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، عدد 6 وسائد هوائية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها فرامل مانعة الانغلاق، وبها نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وبها نظام التحكم في الجر، ونظام المساعد في صعود المرتفعات، وبها حساسات خلفية، ومثبت للسرعة، وكاميرا للرؤية الخلفية.- محرك جيلي امجراند موديل 2025 الجديدة :تستمد سيارة جيلي إمجراند 2025 الجديدة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT ، وتنتج قوة 101 حصان، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.96 ثانية .- سعر جيلي امجراند موديل 2025 الجديدة :الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 54 ألف ريال سعودي .الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2025 الجديدة تباع بسعر 68 ألف ريال سعودي .