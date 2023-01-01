مواصفات سياره بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة



بي إم دبليو X2 بي إم دبليو X2

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية عن طرازها الجديد بي إم دبليو X2 ، وتنتمي X2 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب.

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- أبعاد بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة :تأتي سيارة بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة بطول 4554 مم، وعرض 1845 مم، وارتفاع 1590 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2692 مم .- وسائل الأمان بـ بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة :زودت سيارة بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة بالعديد من وسائل السلامة والأمان من ضمنها، وسائد هواء أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامية ، وبها مستشعر إشغال المقعد ، وستائر حماية هوائية أمامية وخلفية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام تحكم إلكتروني في ثبات السيارة ASC ، ونظام تحكم ديناميكي في ثبات السيارة DSC ، ومساعد فرامل ، وفرامل يد كهربائية مع خاصية التعليق التلقائي Auto hold ، ونظام تحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC ، ونظام التحكم الديناميكي في فرملة السيارة DBC ، ونظام تحكم ديناميكي في الجر DTC ، ونظام السيطرة على المحرك والفرامل أثناء الانعطاف وتعزيز خفة الحركة ، ومثبت سرعة ، ونظام إعادة توليد الطاقة الكهربائية لنظام الفرامل ذاتيًا ، ونظام تنبيه لمستوى تآكل الفرامل وجودتها ، وبها حساس تصادم لحماية الركاب ، وحساسات ركن أمامية وخلفية ، وكاميرا خلفية .- محرك بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة :تحصل سيارة بي إم دبليو X2 الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي ، بجانب نظام حقن مزدوج ومتصل بشاحن تيربو ونظام هجين خفيف 48 فولت ، وتنتج قوة 156 حصان، وعزم ودوران يصل إلى 230 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .مواصفات بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدةأما بالنسبة للمحرك الأقوى في بي إم دبليو X2 فهو مكون من 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي ، متصل بشاحن تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران يصل إلي 400 نيوتن/متر ، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .وتتسارع سيارة بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 5.4 ثانية، وتحتاج إلى 7.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .- مواصفات بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة :تحتوي سيارة بي إم دبليو X2 الـ SUV الجديدة علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، مصابيح أمامية LED تفاعلية ، ونظام الإضاءة الذكي بخاصية عدم الإبهار، وتحكم أوتوماتيك في درجة وتوزيع الإضاءة العالية ، ومصابيح فرامل بإضاءة ديناميكية، وبها زجاج ونوافذ عازلين للصوت، وبها مرايات أبواب بخاصية تعتيم أوتوماتيك، وبها شبكة أمامية ويحيط العلامة الخلفية بلون أسود لامع، وصدادات أمامية وخلفية وعتب جانبي M بتصميم ديناميكي، وإطار من الكروم الأسود الأسود اللامع للنوافذ، وبها قضبان سقف من الكروم الأسود اللامع، سبويلر خلفي بلون أسود لامع، وبها إمكانية فتح وغلق باب الشنطة أوتوماتيك، وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة بتصميم ثنائي الأذرع، وبها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد ، وشاشة Curved Display، وشاشة مقاس 10.7 بوصة لعرض الأنظمة المختلفة، ونظام تشغيل OS 9.0، و شاشة مقاس 10.25 بوصة للعدادات متغيرة الألوان، و نظام صوتي من Harman Kardon مزود بعدد 12 سماعة، وشاحن لاسلكي للهواتف .