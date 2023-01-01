مواصفات سياره استون مارتن فانكويش 2025



استون مارتن فانكويش 2025 استون مارتن فانكويش 2025

كشفت شركة استون مارتن عن طرازها الجديد استون مارتن فانكويش موديل 2025، وتنتمي مارتن فانكويش لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم جذاب وعصرى .

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تمتلك سيارة فانكويش في قائمة سيارات استون مارتن الرياضية محركات أمامية، وتتميز بمواصفاتها التقنية التي تعزز مكانتها الرائدة في فئتها.- محرك استون مارتن فانكويش موديل 2025تحصل سيارة مارتن فانكويش موديل 2025 على قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5200 سي سي تيون تيربو، وتنتج قوة 835 حصان، ويصل عزم دورانها إلى 1000 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 345 كم/ساعة، وبها شواحن توربينية .- مواصفات استون مارتن فانكويش موديل 2025تظهر سيارة استون مارتن فانكويش 2025 بتصميم عصرى بفضل احتوائها على، هيكل خارجي مصنوع من ألياف الكربون، ونظام تعليق أمامي بمحور مزدوج وخلفي متعدد الوصلات، وبها قاعدة عجلات بطول 80 مم بين العمود الأمامي الجانبي والمحور الأمامي، وبها دعامة محرك متقاطعة أكثر صلابة، وبها نقاط تثبيت مخمدات DTX من بيلستين، وبها قضبان مضادة للالتفاف، وبها نظام تعليق للحفاظ على التوازن ، وبها إمكانية الدمج الكامل بين الترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات الجديد .بالإضافة إلى ان سيارة استون مارتن فانكويش موديل 2025 تمتلك أيضا، نظام مكابح كربون سيراميك، وأقراص مقاس 410 مم على المحور الأمامي و360 مم على المحور الخلفي، وبها قنوات للتبريد مخصصة، وتقف على عجلات معدنية خفيفة الوزن مقاس 21 بوصه، وتحيط بها إطارات بيريللي بي زيرو المخصصة، وبها أساليب محاكاة مبتكرة لضمان التخلص من الوزن الزائد، وبها نظام بيريللي لإلغاء الضجيج، وبها انحناءات انسيابية، وبها فتحات تهوية مستوحاة من سيارات فورمولا 1 لتبريد المحرك .وزودت سيارة استون مارتن فانكويش موديل 2025 بـ مجموعة أضواء LED ذكية بتصميمات جديدة كلياً، وبها مصابيح بتقنية الإنارة النهارية، وبها سقف زجاجي بانوراما، وتم تظليل السقف ليسمح بمرور الضوء، وتم استخدام طلاء منخفض الانبعاثات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبها مقابض ابواب بتصميمات جديد، وبها جناح على الصندوق الخلفي، وبها مجموعات من شفرات مصابيح LED الجديدة كلياً .