مواصفات سياره أودي Q7 موديل 2024 الجديدة.. صور



أودي Q7 أودي Q7

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2024 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر Q7 بتحديثات جديدة، وبتصميم محسن ، وأداء رياضي قوي .



- محرك أودي Q7 موديل 2024 الجديدة



تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة 252 حصان، ويصل عزم دورانها الي 370 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.3 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 231 كم/ساعة .

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- وسائل الأمان في أودي Q7 موديل 2024زودت سيارة سيارة أودي Q7 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ومثبت سرعة، ومحدد سرعة، وشاشة زجاجية أمامية ، وكاميرا توفر رؤية محيطة حتى 360 درجة، ونظام فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا دون استخدام اليدين، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المراقبة غير المباشرة لضغط الهواء بالإطارات، ونظام Audi Drive Select، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات ، ونظام التحذير من الخروج من المسار، ونظام أودي Pre Sense Rear، ونظام حماية المشاة .- مواصفات أودي Q7 موديل 2024 الجديدة :تحتوي سيارة سيارة أودي Q7 موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، واجهة أمامية بها شبك تهوية محسن ، وبها تقنية HD Matrix LED ، وبها تقنية الليزر في المصابيح الأمامية، وبها مصابيح LED، وبها صدادات رياضية فئة S-Line بنفس لون الهيكل الخارجي، وجناح مدمج بالسقف، وقضبان أعلى السقف مصنوعة مِن الألومنيوم، وبها عجلات رياضية مقاس 21 بوصة، وزجاج داكن عاكس للحرارة، وإضاءة ترحيبية LED ، وبها شاشتان للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI مقاس 10.1 بوصه ، وشاشة أصغر مقاس 8.6 بوصه، وشاشة لوحة العدادات مقاس 12.3 بوصه .سيارة سيارة أودي Q7 موديل 2024 تمتلك، تكيف هواء أوتوماتيك رباعي المناطق، وبها خاصية التدفئة بالمقاعد في الأمام والخلف، والتهوية بالمقاعد الأمامية مع وظيفة التدليك، وبها كسوه مقاعد من الجلد فئة "Valcona" يتضمنها شعار S وتطريزات Diamond Stitching، ومقاعد أمامية يمكن ضبطها كهربائيًا في أكثر من اتجاه مع خاصية الذاكرة، وبها مقاعد أمامية مجهزة بدعامات للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات، ونظام إضاءة داخلي مكون من 30 لون، وعجلة قيادة ثلاثية الأذرع متعددة الاستخدامات، وبها نظام صوتي ثلاثي الأبعاد من Bang & Olufsen، وبها إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً.