مواصفات سياره أودي A6 E-Tron الكهربائية الجديدة



أودي A6 E-Tron أودي A6 E-Tron

كشفت شركة أودي الألمانية عن طرازها الجديد أودي A6 E-Tron الكهربائية، بالإضافة الي أنه تم انتاج العديد من فئات أودي A6 E-Tron منها هاتشباك ، وسيدان، وكومبي ، وذلك من أجل تلبية رغبة المستخدمين .

قد يعجبك أيضا...

ستقدم سيارة أودي A6 E-Tron الكهربائية الجديدة في البداية في أسواق الاتحاد الأوروبي، وستأتي بطول 4.93 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 2.95 متر .وتقدم أودي A6 E-Tron الكهربائية بمعامل سحب "CW" يبلغ 0.21 فقط، وذلك يجعلها أكثر موديلات أودي إيروديناميكية على مر التاريخ .- محركات أودي A6 E-Tron الكهربائية الجديدة :تحصل سيارة أودي A6 Sportback e-tron الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 270 كليووات، أي ما يعادل 367 حصان، وبها بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة A6 Sportback e-tron ان تقوم بقطع مسافة تصل إلى 750 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة .أما بالنسبة إلى الموديل الرياضي من أودي S6 Sportback e-tron فيعمل بنظام الدفع الرباعي، وتنتج قوة 370 كيلووات، أى ما يعادل 503 حصان، تصل سرعتها القصوي إلى 240 كم/ساعة .الجدير بالذكر ان شركة أودي الألمانية ستعمل علي طرح محركات أخرى بقوة 210 كيلووات أي ما يعادل 286 حصان ، أو بقوة 315 كيلووات أي ما يعادل 429 حصان، وبها بطارية سعة 83 كيلووات/ ساعة ، وبالتالي يمكنها قطع مدي سير يصل إلى 600 كم/ساعة .- تاريخ شركة أودي الألمانية :أودي إيه جي هي إحدى الشركات الألمانية التي تنتج السيارات الفاخرة تحت اسم أودي وهي جزء من مجموعة فولكس واجن، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة إنغولشتات بألمانيا.ويعود تاريخ شركة أودي إلى أوائل القرن الماضي، وتم تأسيسها علي يد أوغوست هورش، وفي الحرب العالمية الثانية دمرت مصانع NSU وكادت ان تعلن إفلاسها إلا أن شركة أودي اتحدت معها مكونة شركة أودي أن إس يو.وبدأ عهد شركة أودي في الستينيات من القرن الماضي بعدما اقنعت شركة فولكس واجن اتحاد السيارات Auto Union من دايملر بنز، وبعد إنعاش اسم أودي في عام 1965 بتقديم مجموعة سيارات Audi F103 اندمجت شركة فولكس واجن مع شركة إن إس يو في عام 1969 وأصبحت شركة أودي التي نعرفها حتي يومنا هذا .