مواصفات سلسلة Oppo Find X8.. تسريبات تكشف عن إمكانات جبارة



Oppo Find X8 Oppo Find X8

من المتوقع أن تعلن شركة أوبو Oppo، عن سلسلة هواتفها الذكية الرائد Find X8، في شهر أكتوبر المقبل في الصين، وعلى عكس سلسلة Find X7 التي تضمنت طرازين فقط، تشير التقارير الأخيرة إلى أن تشكيلة Find X8 ستضم ما يصل إلى ثلاثة نماذج، ستنطلق تحت اسم Find X8 وFind X8 Pro وFind X8 Ultra.

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وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، كشف منشور حديث على موقع ويبو Weibo الصيني، عن تفاصيل البطارية والشحن لجميع الهواتف الثلاثة القادمة، وفي منشور جديد على منصة المدونات الصغيرة، كشفت تسريبات أخرى مواصفات الشاشة لهواتف أوبو المنتظرة Find X8.تسريبات تكشف أسرار سلسلة أوبو Find X8تشير أحدث التسريبات إلى أن سلسلة Find X8 ستحتوي على مجموعة متنوعة من الشاشات، بما في ذلك الشاشات المسطحة التي تتميز بدقة 1.5K، والشاشات المنحنية بدقة 1.5K، والشاشات المنحنية بدقة 2K، وعلى ما يبدو ستأتي مدمجة بهواتف Find X8 وX8 Pro وX8 Ultra على التوالي.وأشار المنشور الأخير إلى أن النماذج الأولية لهذه الهواتف ستستخدم شاشات من تصنيع شركات مختلفة من بينها Tianma Microelectronics وBOE، والجدير بالذكر أن شاشة 2K 8T LTPO من BOE مع الركيزة الجديدة تتمتع بمواصفات مثيرة للإعجاب، حيث تظهر تحسينات كبيرة في جودة العرض والسطوع واستراتيجيات التعتيم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة محاطة بإطارات رفيعة للغاية من الجوانب الأربعة.ومن المرجح أن يعمل هاتف أوبو Find X8 Ultra، الذي من المتوقع إطلاقه في شهر يناير 2025، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 4، وتشير التكهنات إلى أن هاتفي Find X8 وFind X8 Pro سيأتيان مزودين بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9400.وكما كشفت التسريبات الأخيرة، أن أجهزة أوبو Find X8 وX8 Pro وX8 Ultra ستحتوي على بطاريات ضخمة بسعة 5600 مللي أمبير، و5700 مللي أمبير و6100 مللي أمبير أو 6200 مللي أمبير على التوالي.ومن المتوقع أن تعمل سلسلة أوبو القادمة بأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 15، مع واجهة الشركة الأحدث ColorOS 15.ومن المتوقع أن يتميز هاتف أوبو Find X8 Ultra بإعداد كاميرا رباعية تتضمن زوجا من الكاميرات المقربة المنظار، على غرار إصدار الشركة السابق Find X7 Ultra، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن يدعم هذا الهاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه ويتميز بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة.وذكرت التسريبات أن إصدار أوبو Find X8 Pro سيحتوي على كاميرات مقربة مزدوجة المنظار، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة، وبطارية أكبر، بينما سيحتوي Find X8 على مستشعر بصمة بصري داخل الشاشة ووحدة كاميرا ثلاثية.