مواصفات امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024: كل ما تريد معرفته



امتحان قدرات فنون تطبيقية امتحان قدرات فنون تطبيقية



مواصفات امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024، هو ما نقدمه لطلاب الثانوية العامة الذين يعتزمون تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لإجراء امتحان قدرات كليات الفنون التطبيقية في الأماكن المحددة لها على مستوى الجمهورية، وكذلك المواعيد المقررة التي يتعرف عليها الطالب بعد تسجيل رغباته وسداد رسوم اختبار القدرات إلكترونيا، ولمن يرغب في معرفة شكل امتحان القدرات، تابعونا في السطور التالية.

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قبل التطرق إلى مواصفات امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024، يجب التنويه بـ موعد اختبار القدرات 2024-2025 والذي ينطلق من يوم الخميس المقبل 25 يوليو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، وعلى مدار هذه الأيام يحق للطلاب تسجيل رغباتهم لأداء الاختبارات في الكليات التي لها امتحان قدرات، ولا يتطلب الأمر سوى الدخول على رابط تسجيل اختبار القدرات من الهاتف المحمول أو اللاب توب المتصلين بالإنترنت.وفيما يتعلق بـ امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024 تحديدا، فقد أوضح الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات دليل اختبارات القدرات للطلاب في مختلف الكليات التي تشترط اجتياز الطالب ونجاحه في امتحان القدرات المقررة لكل كلية من الكليات الستة وهم، كليات الفنون التطبيقية، كليات الفنون الجميلة، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعتي حلوان والمنيا، وكليات التربية الرياضية.ويقدم لكم القاهرة 24 امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم، فضلا عن قياس القدرة على الراسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيل الطالب للأشياء المجسمة وإدراك النسب الصحيحة والاحساس بالظل والنور ومهارات استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، بالإضافة إلى مهارة تحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين الأشياء والتناسب بين الأشكال وبين المساحة الكلية للعمل الفني.مواصفات امتحان قدرات الفنون التطبيقيةيخوص الطلاب الاختبار المهاري وهو امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024، وزمن الاختبار 150 دقيقة، يبدأ الساعة العاشرة صباحا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا أيًا كان السبب، وينقسم الاختبار المهاري إلى عدد 2 سؤال مهاري وهما، الرسم + التصميم الابتكاري.سؤال الرسمدرجات سؤال الرسم 60 درجة، وهو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، باستخدام أقلام الرصاص بدرجات ظلال مختلفة، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.سؤال تصميم الابتكاريدرجات سؤال التصميم الابتكاري 40 درجة، وهو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكر في مساحة تحقيق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار لفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلاف خاماتها سواء ألوان خشبية أو ألوان فلوماستر أو ألوان مائية.الأدوات المطلوبة في امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024أقلام رصاص B، HB.ممحاة.مسطرة 50 سم.أقلام فلوماستر.ألوان خشبية.أدوات هندسية، مثلث وبرجل.سطح مستو من الخشب أو الكرتون مقاس 25X35.شروط النجاح في امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024الشرط الأساسي لـ النجاح في امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024 يتمثل في حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم + التصميم الابتكاري وذلك حتى يحصل الطالب على لائق، وبعد الانتهاء من الاختبارات يمكن للطالب معرفة النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.أماكن إجراء اختبارات قدرات فنون تطبيقيةبعدما أوضحنا لكم مواصفات امتحان قدرات فنون تطبيقية 2024، ننشر لكم الأماكن التي يتم إجراء الاختبارات داخلها، وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء إعلانها عن موعد اختبارات القدرات 2024-2025.طلاب محافظتي القاهرة والجيزة يؤدون امتحان قدرات فنون تطبيقية، داخل كلية فنون تطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.طلاب محافظات المنوفية، القليوبية، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، يؤدون امتحان قدرات فنون تطبيقية، داخل كلية فنون تطبيقية جامعة بنها.طلاب محافظات الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، يؤدون امتحان قدرات فنون تطبيقية، داخل كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط.طلاب محافظات بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، يؤدون امتحان قدرات فنون تطبيقية داخل كلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف.طلاب محافظات الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، يؤدون امتحان قدرات فنون تطبيقية داخل كلية فنون تطبيقية جامعة طنطا.