مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024: كل ما تريد معرفته

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات التي ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل.
مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى
حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة التي تتضمن اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية بالإضافة إلى الأسئلة المقالية والموضوعية وتوزيع الدرجات.
وأوضح المركز القومي أن الامتحان ستكون مدته 3 ساعات ويشمل 85% من الأسئلة (اختار من متعدد) و 15% منه (أسئلة مقالية) مشيرًا إلى أن عدد أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى 40 سؤالًا مقسمين على:
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