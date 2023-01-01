مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024: كل ما تريد معرفته

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حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات التي ستبدأ يوم 10 يونيو المقبل.



مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 2024 للشعبتين الأدبية والعلمية بالثانوية العامة التي تتضمن اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية بالإضافة إلى الأسئلة المقالية والموضوعية وتوزيع الدرجات.



وأوضح المركز القومي أن الامتحان ستكون مدته 3 ساعات ويشمل 85% من الأسئلة (اختار من متعدد) و 15% منه (أسئلة مقالية) مشيرًا إلى أن عدد أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى 40 سؤالًا مقسمين على:

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32 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد بدرجة واحدة لكل سؤال.5 أسئلة بنظام الاختيار من متعدد بدرجتين لكل سؤال.2 سؤال مقالي بدرجتين لكل سؤال.سؤال واحد تعبيري بـ4 درجات يُطلب من الطالب فيه كتابة مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني بعدد كلمات تتراوح بين 150 إلى 250 كلمة.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة صممت على أن يكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستوى العقلي المتوسط، و30% للمستويات العقلية العليا.ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين 10 يونيو المقبل وفقًا للجدول التالي: