

امتحان علم النفس والاجتماع امتحان علم النفس والاجتماع

مواصفات امتحانات علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوي العام، يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر جروباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ومعايير تصحيح امتحانات وتوزيع الدرجات.



لذلك يقدم موقع القاهرة 24، لطلاب الثاني الثانوي مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع للعام الدراسي الحالي 2024 الترم الثاني.



مواصفات امتحانات علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوي العام

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- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان.- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.مواصفات الورقة الامتحانية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي العاموكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، معايير خاصة ينبغي الالتزام بها في جدول مواصفات الورقة الامتحانية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:- أن تكون الأسئلة بنسبة 12.5% مقال قصير صياغات متنوعة، ونسبة 87.5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.- يتم حساب النسبة المئوية للأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية وفقا لمجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي (اختيار من متعدد 2 جزئية مقال قصير في الفصل الدراسي، أما في الدور الثاني 26 جزئية موضوعي اختيار من متعدد، 2 جزئية مقال قصير.