مهيب عبد الهادي يكشف ما قاله تريزيجيه عن زيـزو وعبدالله السعيد

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صورة الخبر: محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه


نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نجم الأهلي السابق محمود تريزيجيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال تريزيجيه: عبر حوار تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبر برنامج اللعيب : زيـزو أفضل من حسين الشحات وعبدالله السعيد أفضل من افشه .

علي الجانب الاخر يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

المصدر: elbalad

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