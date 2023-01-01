مهيب عبد الهادي يكشف ما قاله تريزيجيه عن زيـزو وعبدالله السعيد

علي الجانب الاخر يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نجم الأهلي السابق محمود تريزيجيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال تريزيجيه: عبر حوار تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبر برنامج اللعيب : زيـزو أفضل من حسين الشحات وعبدالله السعيد أفضل من افشه .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!