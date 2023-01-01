مهيب عبد الهادي : ثنائي الزمالك بيخوفوا الأهلي



مهيب عبد الهادي مهيب عبد الهادي

أحرج الإعلامي مهيب عبد الهادي كابتن شريف إكرامي أثناء حواره التليفزيوني عبر برنامج اللعيب.



و قال مهيب عبد الهادي لكابتن اكرامي: ناصر ماهر وعبد الله السعيد بيخوفوا الأهلي.



ورد اكرامي : ناصر ماهر و عبدلله السعيد ثقل لنادي الزمالك ،ولكن ميخوفوش الأهلي .

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و أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، والذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي برادس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة نظرية للاعبين في بداية المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الهامة، وقام بمنح اللاعبين تعليمات خاصة.وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالكرة.كما قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت ، على استاد حمادي العقربي الأوليمبي بمدينة رادس، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.