مهيب عبدالهادي يعلن تجديد عقد نجم الزمالك



مهيب عبدالهادي مهيب عبدالهادي



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن التجديد لمحمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك.



وكتب مهيب عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. تمت بنجاح.. محمد صبحي يجدد للزمالك.. مبروك للحارس وللأبيض"



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نادى فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك وفاركوتنطلق مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المقاولون العرب.تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتازيحتل الزمالك المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.موقف الزمالك من استكمال الدورينفى أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك تراجع مجلس الإدارة عن طلباته الأربعة التي يأتي على رأسها عدم خوض أي لقاء في الدوري الثاني من الدوري الممتاز بداية من لقاء الأهلي إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول.وكتب أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: "كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب عن مطالبه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة".وواصل: "الفريق الأول لن يلعب أي من مباريات الدور الثاني إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية".وأضاف: "في انتظار نتائج التحقيق فيما حدث من أخطاء تحكيمية صارخة بحق نادي الزمالك في المباراة الأخيرة بصفة خاصة ومنذ بداية الموسم بصفة عامة".4 طلبات لإدارة الزمالك من اتحاد الكرة ورابطة الأنديةوطَلب مجلس نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب 4 طلبات عاجلة من رابطة الأندية المصرية واتحاد الكرة بعد أحداث مباراة المصري البورسعيدي، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.أولًا- نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا،كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.ثانيا- أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.ثالثا- انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.رابعا- أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها وأن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فورًا إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك.