مهرجان_القاهرة_39- يسرا وحسين فهمي يعتذران لهاني أبو أسعد عن خطأ الافتتاح مهرجان_القاهرة_39- يسرا وحسين فهمي يعتذران لهاني أبو أسعد عن خطأ الافتتاح

اعتذر كل من الفنان حسين فهمي والفنانة يسرا للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في العرض الثاني لفيلمه "بين جبلين" أو The mountain between us.



وجاء سبب الاعتذار بسبب وقف العرض الأول للفيلم في حفل الافتتاح الدورة ٣٩ من المهرجان بسبب النسخة السيئة التي عرض بها.



جدير بالذكر أن العرض الثاني للفيلم تم في سينما "الزمالك" وسط حضور عدد كبير من النجوم وهم : حسين فهمي ويسرا وسمير صبري وكندة علوش وياسمين رئيس والهام شاهين والمخرج خيري بشارة.

فيلم The Mountain Between Us من إخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وبطولة كيت وينسلت وإدريس ألبا.وتجسد "وينسلت" في الفيلم شخصية مصورة صحفية تُلغى رحلة طيرانها من إيداهو إلى نيويورك بينما يؤدي "ألبا" شخصية طبيب أعصاب بريطاني كان سيستقل نفس الطائرة فيتفقان على استئجار طائرة صغيرة تُقلهما إلى دنف، ليلحقا بطائرة تُقلهما إلى نيويورك، وفي الطريق يُصاب قائد الطائرة الصغيرة بأزمة قلبية..ويواجه الثنائي كثير من المشاكل.