مهرجان_القاهرة_39- يسرا وحسين فهمي يعتذران لهاني أبو أسعد عن خطأ الافتتاح

اعتذر كل من الفنان حسين فهمي والفنانة يسرا للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في العرض الثاني لفيلمه "بين جبلين" أو The mountain between us.
وجاء سبب الاعتذار بسبب وقف العرض الأول للفيلم في حفل الافتتاح الدورة ٣٩ من المهرجان بسبب النسخة السيئة التي عرض بها.
جدير بالذكر أن العرض الثاني للفيلم تم في سينما "الزمالك" وسط حضور عدد كبير من النجوم وهم : حسين فهمي ويسرا وسمير صبري وكندة علوش وياسمين رئيس والهام شاهين والمخرج خيري بشارة.
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