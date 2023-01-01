

مها أحمد: كنت بقول لجوزي "روح بوس وهات فلوس"-فيديو مها أحمد: كنت بقول لجوزي "روح بوس وهات فلوس"-فيديو

قالت الفنانة مها أحمد، إن زوجها الفنان مجدي كامل يتأثر نفسيًا في بعض الأوقات بسبب عدم وجود عمل يشارك فيه، مما يتسبب في إصابته بالاكتئاب والخلود للنوم كثيرًا.



وأضافت "أحمد"، خلال لقائها ببرنامج "بيومي أفندي"، المذاع على فضائية "dmc"، تقديم الفنان بيومي فؤاد، اليوم السبت، "معظم الأفلام زمان كان فيها بوس، وأنا كنت بقول لمجدي يا حبيبي روح وبوس وهات فلوس، وأنا موافقة بس مش تقعد في البيت مكتئب كدة".