مهارات يمكن إتقانها بالذكاء الإصطناعي قد تكون لك مصدر دخل عبر الإنترنت

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الذكاء الإصطناعي الثورة الحديثة

إندلعت في السنوات الأخيرة ثورة تكنولوجية عظيمة بفضل التطور العلمي وسعي الإنسان إلى تطوير المعرفة أكثر فأكثر. في الماضي كل ما كنا ندركه نحن البسطاء كان تصوراً بسيطاً عن الذكاء الإصطناعي والذي يتمثل في روبوت يتحرك بأوامر البشر ويقتصر دوره “البدائي” آنذاك في التحدث أو القيام بمهام بسيطة لكننا اليوم نشهد تحولاً عظيماً بفضل العلم والتكنولوجيا، فالذكاء الإصطناعي بات أكثر من مجرد مجسم روبوت ننظر إليه بالعين ونشاهده عبر القنوات ووسائل الميديا، إننا اليوم أمام قدرة عجيبة أصبح يمتلكها كل شخص على هذه الأرض، أشبه بمدير أعمالك أو مجموعة من العمال في مختلف المجالات يعملون جميعا تحت أمرك وغالبا مجانا.

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تمثل الصورة كيف لإجتماع العقل البشري مع الذكاء الإصطناعي أن يخلق إبداعا لا مثيل له.هل تريد كتابة قصة كاملة دون أن تضطر إلى إتقان الكتابة و اللغات ؟هل تريد أن تنشئ صورة أو فيديو كامل لا يوجد لهما مثيل على الإنترنت من لا شيء فقط من وصف بسيط؟نعم يمكنك هذا وأكثر بالذكاء الإصطناعي الذي أصبح اليوم يمنح الجميع فرصة إتقان العديد من المهارات دون أي تعب أو معرفة مسبقة، إنها عظمة التكنولوجيا الحديثة وعبقرية العقل البشري.آلية عمل الذكاء الإصطناعيالذكاء الإصطناعي (AI) عبارة عن مجموعة من الأوامر التقنية و الخوارزميات التي تعمل وفق نظام معلوماتي محكم من جمع وتحليل للبيانات ثم إختيار للخوارزميات اللازمة لنوع المهمة إلى غاية آخر مرحلة وهي التنفيذ.إنه لمن المذهل أن تكتشف بنفسك القدرات العجيبة لمثل هذه التقنية والتي قد تتغلب عن الإستعانة بالإنسان في الكثير من الأعمال.مواقع الذكاء الإصطناعيظهر في البداية أول موقع متاح للجميع في الذكاء الإصطناعي من شركة Openai بعنوان Chatgpt والذي كان مقتصراً على بعض الدول فقط وبمحدودية المهام (دردشة مع الذكاء الإصطناعي)، ولكن بعد أشهر قليلة توسعت الخدمة وأصبحت متاحة في جميع البلدان بخدمات أكثر مجانية ولكن محدودة ..حيث يمكن أن تشترك في الخطة المدفوعة لتحصل على إمتيازات أكثر.من بين مواقع الذكاء الإصطناعي موقع Gemini التابع لشركة جوجل Google وموقع copilot التابع لشركة مايكروسوفت Microsoft.تقدم هاته المواقع خدمة البحث و إنجاز المهام بالذكاء الإصطناعي.6 مهارات يمكن إتقانها بالذكاء الإصطناعي1-مهارة تحرير النصوص و الكتابة:أصبح بإمكان الجميع أن يحرروا النصوص، القصص، و مختلف أشكال الكتابة، كل هذا في لحظات قليلة وفقط بواسطة الذكاء الإصطناعي.2-مهارة إبتكار وتحرير الصور:يمكن للذكاء الإصطناعي أن يبتكر لك صوراً إبداعية حصرية، تستطيع تخيلها وتغيير تفاصيلها كيفما تشاء كما قد تستعملها في أي مجال تريد.3-مهارة إبتكار وتحرير الفيديوهات:إن إبداع الذكاء الإصطناعي لم يتوقف فقط عند إبتكار وتحرير الصور، بل يمكنك أيضا إبتكار فيديوهات رائعة من مخيلتك أو إنطلاقا من قصة مبتكرة من الذكاء الإصطناعي، وهذا يفتح أمامك المجال لإستغلال هذه المهارة في صناعة المحتوى على اليوتيوب والتيك توك بل وأكثر من ذلك، تحقيق ربح ودخل شهري.4-مهارة التصميم الجرافيكي:اليوم، يمكنك أن تمتهن العمل الحر، وتحقق ربحاً من العمل عبر الإنترنت في مجال التصميم الجرافيكي وبدون أي خبرة مسبقة، فالذكاء الإصطناعي ومنصاته مثل Chatgpt يوفرون لك إمكانية تصميم شعار، بطاقات العمل، بطاقات الدعوة، صور خاصة بمنشورات الفيسبوك، هوية بصرية للماركات والمزيد، ففي وجود الذكاء الإصطناعي لم يعد العمل عبر الإنترنت حكراً فقط على أصحاب المهارات والخبرات الطويلة.5-مهارة حل مسائل الرياضيات الصعبة:تُوفر منصات الذكاء الإصطناعي، خاصية حل العمليات والمسائل الرياضية في غضون ثوانٍ قليلة، فقد أصبح من السهل على الطلبة والمتعلمين حل الواجبات المدرسية المستعصية مع فهم طريقة حلها بمساعدة العقل الثاني للإنسان “الذكاء الإصطناعي”.6-مهارة البرمجة وإستعمال الأكواد:تخيل أنك اليوم في ظل تطور المعلوماتية التكنولوجية، تستطيع أن تبرمج موقع كامل دون الحاجة إلى الإستعانة بمبرمج، كما يمكنك إستعمال أكواد البرمجة الصعبة دون تعلم لغات HTML أو PYTHON، رائع أليس كذلك !الذكاء الإصطناعي نعمة أم نقمة !هل من العادي أن يمتلك الجميع قدرات هائلة وخبرات عديدة في مجالات مختلفة دون قضاء وقت معتبر في التعلم وإكتساب الخبرة، بل يكفيهم فقط الإعتماد على الذكاء الإصطناعي الذي سيبتكر لهم ما يريدون في دقيقة على الأكثر !ألا تعتقد أن هذا يحد من الإبداع البشري ويغنينا عن توظيف الإنسان ! نعم قد يكون للأمر جانب إيجابي، ولكن لنفكر بعقلانية، إذا إستعان البشر بالذكاء الإصطناعي كليا وألغوا حاجة اللجوء للبشر في مختلف الأعمال، سيكون الأمر جنونيا حتما، وسيصاب المجتمع بعجز رهيب في العمل وتوفير دخل لإعالة الأُسر وهذا يعني تدمير كلي للأشخاص ومنه للمجتمع، ناهيك عن غياب الجانب الإبداعي البشري والذي لا يمكن أن تغني عنه أي تكنولوجيا.لابد أن نعترف بأهمية ثورة الذكاء الإصطناعي ولكن يجب أن لا ينسى الإنسان أنه أهم بكثير من تلك “القوة” التي إبتكرها بدوره.